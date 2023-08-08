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Kiracılar hemen hafızanızı yoklayın! Eğer bunu yaptıysanız bir anda sokakta kalabilirsiniz

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Kiracılar hemen hafızanızı yoklayın! Eğer bunu yaptıysanız bir anda sokakta kalabilirsiniz
Mahkeme, ev sahibi ile kiracı arasında imzalanan tahliye sözleşmesiyle ilgili dikkat çekici bir karara imza attı.

Antalya'da ev sahibi ile kiracı arasında evi tutmadan sözleşme kuruldu. Kiracı, mülkü elinde tutmak adına tarihsiz bir tahliye bildirimi imzaladı. Ev sahibi ise, boş kağıda daha sonrasında kiracının 1 yıl sonra evi boşaltması için bir şart koydu.

Kiracı çıkmak istemeyince ev sahibi sözleşmeyi işleme koyarak yasal yollara başvurdu. Taahhütnamelerin geçersiz olduğu kararlarından farklı olarak bu kez farklı bir karara imza atıldı. Edinilen bilgiye göre mahkeme, "İhraç mektubunun geçerli olduğunu" açıkladı. Kiracının imzasından kendisinin sorumlu olduğunu ve sonuçlarına ise katlanmak zorunda olduğu hükmünü verdi.

Kiracılar hemen hafızanızı yoklayın

Karar hakkında bir değerlendirme yapan Avukat Gizem Gonce, şu ifadeleri kullandı:

“Yargıtay 6. Ceza Dairesi kararında şu ifadelere yer verdi. Tabii ki, kiracı bir tahliye sözleşmesi imzalamışsa, bu tahliye sözleşmesinin tarih kısmı boşsa ve ev sahibi bir tahliye sözleşmesi boş imzalamışsa, o zaman kiracı artık imzaladığı sınır dışı etme taahhüdünün tarih kısmından sorumludur. Ne yazık ki Yargıtay'ın bu kararına dayanarak Yargıtay, boş bir tahliye taahhüdünün kiracılar tarafından imzalanması durumunda geçerli olduğunu kabul ettiği için bu tahliye rehninin hukuken geçerli olduğuna karar vermiştir."

Yaşam
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