Kiracılar için kritik tarih geldi! Kiranız 10 bin TL birden artabilir

Son 13 gün kala, milyonlarca ev sahibi ve kiracı arasında gerilim giderek artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş kira zamlarıyla mücadele etmek ve kiracılara destek olmak amacıyla başlattığı %25'lik zam sınırı, 1 Temmuz 2023 tarihinde sona eriyor.

Kiracılar için geri sayım başladı! Sadece 13 gün sonra, önlem almanız gerekiyor, çünkü ev sahibiniz kirayı 5 Bin TL'den 15 Bin TL'ye çıkarabilir. Ekonomik kriz etkisi ve dolar kurunun hızla yükselmesi gibi nedenlerle ev sahipleriyle kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar artıyor. Yüksek fiyatlı kiralarda evlerini kiralamak isteyen ev sahipleri, aynı zamanda hükümetin %25'lik zam politikasına uymamak için farklı yöntemlerle zam oranlarını artırmaya çalışıyor. Ancak kiracılara dava hakkı tanınarak bu duruma engel olunabiliyordu.





Ancak "Kira artışlarında 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında en fazla yüzde yirmi beş zam yapılabilir" uygulaması, sadece 13 gün sonra sona eriyor. Bu nedenle, kiracılar tedirginlik yaşıyor ve ne yapacaklarını merak ediyorlar.

Kira sözleşmelerine ve hukukumuza göre, kira bedeline yapılacak zamlar TÜFE oranının on iki aylık ortalamasına göre belirleniyordu. Ancak yeni dönemde, bir yıllık süre içinde TÜFE oranına bakılmaksızın en fazla yüzde 25 oranında zam yapılabilmesine izin veriliyor. Geriye dönük düzenlemeler yapılamayacağı için, bu düzenlemeden önce sözleşme yenileyenler bu kısıtlamadan etkilenmeyecek. Ancak sözleşme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yenilenirse bu düzenlemeye tabi olacak. Özetlemek gerekirse, düzenleme 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında sözleşme yenileyen kişileri kapsamaktadır.





Geçici maddeler olarak Borçlar Kanunu'na eklenen hükümlere göre, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yenilenen kira sözleşmelerinde, kira bedeline ilişkin anlaşmalar önceki dönemin kira bedelinin yüzde 25'ini aşamayacak şekilde uygulanacaktır. Kira artış sınırlaması sadece konutlarda geçerlidir.

Bir taşınmazın kiralanması sırasında, mülk sahibi ile kiracı arasında yazılı veya sözlü anlaşmalar yapılır ve buna kira sözleşmesi denir. Borçlar Kanunu'nun 299. maddesine göre düzenlenen kira sözleşmeleri, kiracı ve mülk sahibinin mağdur olmaması ve olası sorunların çözülebilmesi için önem taşır.

Bu tür durumlar, kiracıların ev sahipleriyle olan ilişkilerinde endişe yaratıyor. Kiracılar, beklenmedik zam oranlarıyla karşılaşarak bütçelerinin sarsılmasından endişe ediyorlar. Kiraların hızla artması, ekonomik krizin etkilerini daha da derinleştirerek, insanları mali zorluklarla karşı karşıya bırakabiliyor.

Neyse ki, kiracılara yasal koruma sağlanmış durumda. Kiracılar, haksız zam girişimlerine karşı hukuki yollarla başvuruda bulunabilir ve mahkemeye başvurarak haklarını savunabilirler. Kiracılar, haklarını korumak için bir avukattan destek alabilir ve hukuki süreci başlatarak dava açabilirler.

Dava süreci, kiracıların haklı olduklarını kanıtlamalarını gerektirebilir. Kiralama sözleşmesi ve önceki kiraların belgeleri, dava sürecinde önemli kanıtlar olabilir. Mahkeme, makul ve adil bir zam oranının belirlenmesine karar verebilir ve kiracının mağdur edilmesini engelleyebilir.

Hükümetin de bu konuda politikaları ve düzenlemeleri bulunabilir. Kiracıların korunmasını sağlamak amacıyla kira artışlarının sınırlanması veya kontrollü bir şekilde yapılması gibi önlemler alınabilir. Kiracılar, yerel kira düzenlemelerini ve hükümetin sunduğu destekleri araştırarak haklarını korumak için bilinçli adımlar atabilirler.