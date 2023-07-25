Kirada oturanlar bu detaya dikkat! Ev sahiplerinin yeni ali cengiz oyunu ayyuka çıktı

Her alanda artan zamlarının yanında fahiş kira zamlarına getirilen %25 sınırını aşmaya çalışan ev sahipleri yeni bir kriterin peşine düşmüş durum. Ev sahipleri sınırlandırılmış olan zammı aşmak için uzun dönem kiralamak isteyenlerden kaçmaya başladı.

Özellikle Avrupa Yakası’nda Moda

Show Haber’e yapmış olduğu açıklamaya göre gayrimenkul uzmanı Şenay Araç Demir; ‘Öğrenci, memur, doktor ve bekardan sonra kentsel dönüşümcü modası var.’’ Özellikle de Avrupa Yakası’ndaki kentsel dönüşümün yoğun olduğu yerlerde bu durum geçerli.’’ Dedi.





Ceza Kapıda

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde bu fahiş oranlardaki kiralar üzerinde bir düzenlemeye gideceğini bildirdi. Boş durmakta olan evler için ilave vergi ve fahiş fiyat artışı yapan tüm ev sahiplerine ceza geleceğini söyledi.

‘’Bakanlığımız bu konuyla ilgili çalışmada. Bu çalışmayla da bu durumun üzerine gideceğiz. Bunlar kimsenin yanında kar kalmayacak. Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için ceza uygulamasına da gidebiliriz. Vatandaşlarımızı açgözlü kar hırsına kurban etmeyeceğiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken herkes bunun bedelini ödeyecek.’’ Şeklinde Recep Tayyip Erdoğan açıklamada bulundu.

Hayalet Evler Kira Artışını Tetiklemekte

Enflasyonun altında kalmış olan %25’lik kira artışını az bulanlar, tahliye sorunu yaşamak istemeyenler ve piyasanın yükselmesini bekleyen tüm ev sahipleri evlerini boş tutmaktadır. Bu boşta durun evlere ‘hayalet ev’ denir ve onlar da kira artışlarını tetiklemektedirler.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dediğine göre 700 bin adres boş görünmekteymiş.