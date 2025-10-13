Kırıkkale'de Lise Öğrencilerinden 'Kim Var' Sanat Etkinliği

Kırıkkale Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin düzenlediği 'Kim Var' etkinliğinde konser, konuşmalar ve hatıra fotoğrafında açılan Türk ve Filistin bayrakları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 21:46
Kırıkkale'de Lise Öğrencilerinden 'Kim Var' Sanat Etkinliği

Kırıkkale'de "Kim Var" sanat etkinliği düzenlendi

Kırıkkale'de lise öğrencileri tarafından düzenlenen "Kim Var" sanat etkinliği, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yapıldı.

Sanatın ve gençliğin buluşması

Programda konuşan Vali Yardımcısı Recep Yüksel, sanatçıların düşünceleri, üretimleri ve emekleriyle ülkenin gelişimine büyük katkı sağladıklarını vurguladı. İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ise etkinliğin yalnızca bir sanat gösterisi olmadığını, aynı zamanda bir medeniyet izahı ve gençlik idealinin buluşması olduğunu söyledi.

Konser ve ortak sesler

Konuşmaların ardından sahne alan öğrenciler, AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları ile birlikte çeşitli marş ve türküleri seslendirdi. Katılımcıların da bestelere eşlik ettiği konser sonunda Hacıoğulları, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Program katılımcıları arasında Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, siyasi parti il başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.

Etkinlik anları

Hatıra fotoğrafı çekimi sırasında iki öğrencinin açtığı Türk ve Filistin bayrakları etkinlikte dikkat çeken anlardan biri oldu.

Kırıkkale'de, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü...

Kırıkkale'de, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Kırıkkale Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda "Kim Var" sanat etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler, AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları (sağda) ile çeşitli marş ve türküleri seslendirdi.



