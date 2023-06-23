Kırıkkale'de Kafa Kafaya Çarpışan İki Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Ahılı Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 71 FL 336 plakasına sahip otomobil ile S.B.'nin kullanmış olduğu 71 DZ 725 plakasına sahip otomobil kafa kafaya çarpıştı. İki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada, sürücüler ile araçta yolcu olarak yer alan O.A. ağır yaralandı.

112 Acil Acil Çağrı Merkezi'ne yapılmış olan ihbarla olay mahaline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yollandı. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından gerçekleştirilen müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanenin acil servis bölümünde tedaviye alınan 3 yaralının da sağlık sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle gaz kaçağının olduğu bir otomobilde ise itfaiye ekiplerince tedbir alındı. Polis ekiplerince yapılmış olan çalışma sonrası da iki otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.