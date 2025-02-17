Kırşehir'de Anadolu Rock'ın Efsanelerine Anma Konseri

Kırşehir'de Barış Manço, Erkin Koray ve Cem Karaca anısına düzenlenen konser, müzikseverlerden büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 21:33
Kırşehir'de Anadolu Rock'ın Efsanelerine Anma Konseri

Kırşehir'de Unutulmaz Bir Anma Konseri

Kırşehir'de, Anadolu Rock müziğinin üç duayeni Barış Manço, Erkin Koray ve Cem Karaca için özel bir anma konseri gerçekleştirildi. Kırşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, 'Anadolu Rock'ın üç çınarı için birlikte söylüyoruz' temasıyla hayata geçirildi.

Konserin açılışında, çocuk korosu şefi Yeliz Baş yönetiminde Barış Manço'nun 'Gülpembe' eserine yer verildi. Ardından, Kent Orkestrası ve koro üyeleri şef Özgür Taşkın yönetiminde sahne alarak, Barış Manço, Erkin Koray ve Cem Karaca'nın hafızalara kazınan şarkılarını seslendirdi. İzleyiciler, sevilen eserlere eşlik ederek nostaljik bir gece yaşadı.

Başkan Ekicioğlu: "Duygu Dolu Bir Gece Yaşadık"

Konser sonrası bir değerlendirmede bulunan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, etkinliğin önemli bir kültürel değer taşıdığını ve dinleyicilerin bu müzik gecesinde duygu dolu anlar yaşadığını ifade etti. Ekicioğlu, koro üyeleri ve vatandaşların Anadolu Rock'ın üç çınarına ait şarkıları birlikte söyleyerek bu önemli isimleri andıklarını vurguladı.

Yoğun ilgiyle karşılanan konser, toplamda yaklaşık 1,5 saat sürdü ve müzikseverlerin hafızalarında yer edinen şarkılarla dolu bir gece yaşattı.

Kırşehir'de Anadolu Rock müziğinin efsane isimleri Barış Manço, Erkin Koray ve Cem Karaca için...

Kırşehir'de Anadolu Rock müziğinin efsane isimleri Barış Manço, Erkin Koray ve Cem Karaca için anma konseri düzenlendi.

Kırşehir'de Anadolu Rock müziğinin efsane isimleri Barış Manço, Erkin Koray ve Cem Karaca için...

Kırşehir'de Anadolu Rock müziğinin efsane isimleri Barış Manço, Erkin Koray ve Cem Karaca için anma konseri düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak
2
Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam
3
Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL
4
İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor
5
TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak
6
Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor
7
2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği