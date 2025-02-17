Kırşehir'de Anadolu Rock'ın Efsanelerine Anma Konseri

Kırşehir'de Unutulmaz Bir Anma Konseri

Kırşehir'de, Anadolu Rock müziğinin üç duayeni Barış Manço, Erkin Koray ve Cem Karaca için özel bir anma konseri gerçekleştirildi. Kırşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, 'Anadolu Rock'ın üç çınarı için birlikte söylüyoruz' temasıyla hayata geçirildi.

Konserin açılışında, çocuk korosu şefi Yeliz Baş yönetiminde Barış Manço'nun 'Gülpembe' eserine yer verildi. Ardından, Kent Orkestrası ve koro üyeleri şef Özgür Taşkın yönetiminde sahne alarak, Barış Manço, Erkin Koray ve Cem Karaca'nın hafızalara kazınan şarkılarını seslendirdi. İzleyiciler, sevilen eserlere eşlik ederek nostaljik bir gece yaşadı.

Başkan Ekicioğlu: "Duygu Dolu Bir Gece Yaşadık"

Konser sonrası bir değerlendirmede bulunan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, etkinliğin önemli bir kültürel değer taşıdığını ve dinleyicilerin bu müzik gecesinde duygu dolu anlar yaşadığını ifade etti. Ekicioğlu, koro üyeleri ve vatandaşların Anadolu Rock'ın üç çınarına ait şarkıları birlikte söyleyerek bu önemli isimleri andıklarını vurguladı.

Yoğun ilgiyle karşılanan konser, toplamda yaklaşık 1,5 saat sürdü ve müzikseverlerin hafızalarında yer edinen şarkılarla dolu bir gece yaşattı.

Kırşehir'de Anadolu Rock müziğinin efsane isimleri Barış Manço, Erkin Koray ve Cem Karaca için anma konseri düzenlendi.

Kırşehir'de Anadolu Rock müziğinin efsane isimleri Barış Manço, Erkin Koray ve Cem Karaca için anma konseri düzenlendi.