Kişilik Testi: Aşkta Aradığınızı Bu Optik İllüzyon Söylüyor!

Ne görüyorsun? Optik illüzyon, ilk fark ettiğinize bağlı olarak aşk dilinizi ve ideal partnerinizi ortaya çıkarıyor

Optik illüzyonlar kişiliğiniz ve dünyayı nasıl algıladığınız hakkında çok şey anlatabilir.

İnsanlara sevgi dillerini ve partner aradıkları kişinin türünü anlatmak için yeni bir zeka oyunu tasarlandı.

Renkli bir görüntü, izleyicileri ilk önce gördükleri şeyi düşünmeye davet ediyor; yanılsamanın iki seçeneği var.

Seçeneklerden biri, kişinin karakterinin duygusal ve psikolojik yönlerini daha önemli gördüğünüzü gösteriyor.

Diğeri ise yaratıcılığı ve eşsiz kişiliği simgeliyor; peki sen ne görüyorsun?





Görüntüyü paylaşan TikTok hesabı PicPsy'ye göre ya bir kadın ya da ters bir gitar gördünüz.

Siyah saçlı ve kırmızı dudaklı bir kız görürseniz, sevdiğiniz kişiyle ilgilenme konusunda koruyucu bir arzunuz olduğu anlamına gelir. 'duygusal ve psikolojik yönleriniz olabilir.'

Bu, partnerinizi korumaya ve ona özen göstermeye çabaladığınız anlamına gelir.

TikTok videosu ayrıca duygusal anlayışa ve her şeyden önce bir partner söz konusu olduğunda bağlantıya değer verdiğinizi belirtti.

Paylaşılan videoda, en çok duygusal bağlantılara ve anlayışa değer veriyorsunuz ve 'yalnızca yüzeysel etkileşimler değil, derin ruhsal iletişimler arıyorsunuz'.

Son olarak, konu aşk olduğunda düşüncelisiniz ve kolay karar vermiyorsunuz, karar verdiğinizde ise kararlısınız.

Videoyu paylaştı: Ters bir gitar görmek, ilişkiler söz konusu olduğunda "eşinizle benzersiz ve yeni deneyimler yaşamak, diğerlerinden öne çıkan bir aşk hikayesi aramak" istediğinizi ortaya koyuyor.

TikTok klibi ayrıca 'sürtüşme değil uyum için çabalamak' istediğinizi ve sadece ilk görüşte aşka güvenmek yerine her iki tarafın da ilişki için çaba göstermesinin önemli olduğuna inandığınızı da ekledi.

Bu optik yanılsama belki de kalbin iç işleyişini açıklayabilirken, neden bir kişi bir gitar görürken diğerinin bir kadın gördüğü sorusu hala geçerliliğini koruyor.

Cevap basitçe, optik illüzyonların, beynin görüntüleri işlerken kullandığı bir kısayoldan yararlanmasıdır.

Hiç ilk ve sonuncu hariç tüm harflerin birbirine karıştığı ama yine de cümleyi okuyabildiğiniz bir zeka oyunu yaptınız mı?

Bunun nedeni, beynin aslında kelimeyi bütünüyle okumaması, bunun yerine kısayolları kullanması, bazı harfleri atlayarak bilgiyi daha hızlı işleyebilmenizdir.

Benzer şekilde, bir optik illüzyona baktığınızda, beyniniz işin kolayına kaçar, baktığınız şeyi tanımlamak için en temel bilgileri arar ve tam değilse resmin tamamının ne olduğunu tahmin eder.

Ancak görsele ne kadar uzun süre bakarsanız, o kadar fazla olasılık görebileceğinizi fark edeceksiniz.

2011 yılında Glasgow Üniversitesi'nden araştırmacılar, gözle anlaşılamayan bir şey olduğunda zihnin ne göreceğini tahmin ettiğini ve boşlukları doldurduğunu buldu.

Araştırmacı Fraser Smith, "Etkili bir şekilde, beynimiz erişebildiği her parçayı kullanarak inanılmaz derecede karmaşık bir yapboz oluşturuyor" diye açıkladı .

'Bunlar onları gördüğümüz bağlam, anılarımız ve diğer duyularımız tarafından sağlanır.'

Üniversitenin Nörobilim ve Psikoloji Enstitüsü'nden Smith'in ortak yazarı Lars Muckli, "Bazen beynin tahmini o kadar ikna edici olabiliyor ki görsel yanılsamalar görebiliyoruz" diye ekledi.