Kısırlar Mahallesi'ndeki Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Kısırlar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.