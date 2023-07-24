Kısırlar Mahallesi'ndeki Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
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Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
Kısırlar Mahallesi'ndeki Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
Kısırlar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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