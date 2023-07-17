Kışlıkları hazırlayın, tir tir titreyeceğiz! Meteoroloji 3 il için bombayı patlattı: Kar yağışı yola çıktı

Temmuz ayında 3 il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Türkiye'de sıcaklıklar 6 dereceye kadar yükseldi ve bu bölgeler için hava durumu alarmı verildi.

METEOROLOJİ 3 İL İÇİN KAR UYARISI YAYINLADI

Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle zor durumda olan vatandaşlar için yoğun kar uyarısı yapıldı. Meteoroloji yetkillerinin uyarısına göre ise 3 ilde kar yağacak.

Havacılık Forumu'nun açıklamasında "Rize, Erzurum ve Artvin'deki yaylalarda bu gece kar yağışı bekleniyor" uyarısı yer aldı.