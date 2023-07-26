Kışlıkların dolaptan çıkma vakti geldi! Yoğun kar yağışı için tarih açıklandı

Vatandaş El Nino sıcak hava dalgasının etkisinde kavruluyorken kar yağacağı haberi herkesi şok etti. Detaylar haberimizde…







KAZMA KÜREĞİ HAZIR TUTUN! KAR FELAKETİ BAŞLIYOR, TARİH VERİLDİ

Türkiye'de kış tahminleri şimdiden başladı ve ülke sıcak hava dalgasıyla baş etmeye çalışıyor. Meteorolog Kerem Öktem, kış afeti haberini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Son birkaç gündür yoğun sıcaklar etkisini gösterdi, ancak uzmanlar kış tahminlerini yayınlamaya başlıyor. Meteorolog Kerem Ökten, sosyal medya hesaplarından 2015 kışına dikkat çekti. İşte Kerem Ökten'in açıklaması...

2015 KIŞI YAŞANACAK

Temmuz ayının sıcak havaları geride kaldı ve vatandaşlar serin havaların gelmesini bekliyordu. Meteorolog Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muhtemelen 2015 kışı gibi görünüyor. Özellikle Marmara bölgesi için güzel bir kıştı." Diğer hava kaynakları da İstanbul’da kar yağışının yaşanacağı o tarihi işaret ediyor.

KIŞ SİNYALLERİ VERİLDİ

İnsanlar kendilerini sıcaktan korumanın yollarını ararken, önümüzdeki kışı nasıl atlatacakları sorusu da akıllarda kalıyor. Meteorolog Kerem Ökten, sosyal medya hesaplarından kış mevsimine işaret etti. Ökten, "Kış için ağustos sonu ön tahmin, Ekim ayı sonu genel tahmin yapacağız. İnanın şu an ben de bilmiyorum. En yakın ihtimalle 2015 Kışına benziyor. O da özellikle Marmara bölgesi için güzel bir Kıştı. Ne yönden benziyor. Yine negatif qbo ve kuvvetli El Nino olacak..." dedi.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji kaynaklarından yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar, İstanbul'a kar yağışının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Yetkililer, Kasım ayında İstanbul'da kar beklendiğini söylüyor.