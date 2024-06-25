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Kıvırcık saçlı iki kız arasındaki 3 farkı 7 saniyede bulanlar üstün zekalı çıkıyor!

Araba yıkayan iki esmer kızın arasında 3 farkı 7 saniyede anlayabilen kişilerin IQ'larının yüksek olduğu görüldü. Şimdi bu üçü arasındaki farkı kaç saniyede bulabilirsin? Testin detaylı içeriği haberimizde..

Yayın Tarihi: 25.06.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 10:13
Kıvırcık saçlı iki kız arasındaki 3 farkı 7 saniyede bulanlar üstün zekalı çıkıyor!

Arabayı yıkayan iki esmer kızın arasında tam olarak 3 fark vardır ve bu 3 farkı 7 saniyede söyleyebilen kişinin IQ'su yüksektir.

Hatalı bulmacaları düzenli olarak çözmek aynı zamanda kişinin görsel zekasını güçlendirmeye ve pratik düşünme becerilerini geliştirmeye de yardımcı olabilir. 

Kıvırcık saçlı iki kız arasındaki 3 farkı 7 saniyede bulanlar üstün zekalı çıkıyor

Şimdi, araba yıkayan iki esmer kızın arasındaki üç farkı kaç saniyede fark edebilirsiniz? Araba yıkayan iki esmer kızın görüntüleri arasındaki üç fark:

Birinci fark yerdeki hortumda, ikinci fark ise kızın gözlüklerinde. Üçüncü ve son fark da yerdeki su birikintileridir.

Kıvırcık saçlı iki kız arasındaki 3 farkı 7 saniyede bulanlar üstün zekalı çıkıyor

Bu üç farkı 7 saniye içinde tanıyabilen kişilerin IQ'sunun yüksek olduğu söyleniyor.

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