Kıvırcık saçlı iki kız arasındaki 3 farkı 7 saniyede bulanlar üstün zekalı çıkıyor!

Arabayı yıkayan iki esmer kızın arasında tam olarak 3 fark vardır ve bu 3 farkı 7 saniyede söyleyebilen kişinin IQ'su yüksektir.

Hatalı bulmacaları düzenli olarak çözmek aynı zamanda kişinin görsel zekasını güçlendirmeye ve pratik düşünme becerilerini geliştirmeye de yardımcı olabilir.





Şimdi, araba yıkayan iki esmer kızın arasındaki üç farkı kaç saniyede fark edebilirsiniz? Araba yıkayan iki esmer kızın görüntüleri arasındaki üç fark:

Birinci fark yerdeki hortumda, ikinci fark ise kızın gözlüklerinde. Üçüncü ve son fark da yerdeki su birikintileridir.





Bu üç farkı 7 saniye içinde tanıyabilen kişilerin IQ'sunun yüksek olduğu söyleniyor.