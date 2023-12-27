Kıyafetleriniz çektiyse bu yöntemle geri kurtarın! En sevdiğiniz kıyafetleriniz hep sizinle kalacak

Giysileriniz makinede çekildi diye üzülmeyin! Bu 3 yöntemi deneyin, eskisinden farkı olmayacak! İşte o çözümler...

Kıyafetleriniz çektiyse bu yöntemle geri kurtarın! En sevdiğiniz kıyafetleriniz hep sizinle kalacak
Yayın Tarihi:

Herkesin başına gelmiştir; sevdiğiniz kazağınız veya trikonuz zamanla çekilir ve kullanılamaz hale gelir. Ancak, artık bu tür giysileri çöpe atmaya gerek yok! Çekilmiş giysileri eski haline getirmek için kullanabileceğiniz etkili yöntemler bulunmaktadır.

1. Tığ Kullanarak Onarıcılık:

Çekilmiş bölgeyi düz bir zemin üzerine yayın. İnce bir tığ alarak, tığı çekilmiş bölgenin içine sokun ve yavaşça çekilmiş kumaşı geri itmeye çalışın. Bu basit yöntem, çekilmiş bölgenin şeklini ve görüntüsünü eski haline getirecektir.

2. Bant veya Yapışkanlı Yüzey ile Düzeltme:

Çekilmiş bölgeyi düz bir zemin üzerine yerleştirin. Sonrasında, bant veya yapışkanlı yüzeyi çekilmiş kumaş üzerine bastırarak yavaşça geri çekin. Bu yöntem, çekilmiş kumaşın düz bir yüzeye yapışmasını sağlar ve çekilmelerin görünümünü hafifletir.

3. Tırtıklı Makas ile Kesme Yöntemi:

makinede çeken giysiler için çözüm önerileri

Çekilmiş kıyafeti düz bir zemine koyun, sonra tırtıklı makasınızla kesme işlemine başlayın. Makası yavaşça çekilmiş kumaş üzerinde hareket ettirin ve en çok çekilen yerleri kesip atabilirsiniz. Böylece kıyafetin düzenli ve düz görünmesine yardımcı olursunuz.

Kıyafetleri onarırken dikkat gösterin. Özellikle iğne veya makas kullanırken kumaşa zarar vermemeye özen gösterin. Ayrıca kumaşın cinsine ve çekilmenin şiddetine bağlı olarak sonuçlar değişebilir. Bazı çekilmeler tamamen giderebilirken, bazıları daha zor çözülebilir.

Sonuçta, çöpe atmadan önce çekilmiş kıyafetleri onarma şansınız var. İğne, yapıştırıcı veya tırtıklı makas kullanarak kıyafetlerinizi tamir edebilir, hem çevreye saygılı davranmış olursunuz hem de para biriktirebilirsiniz. Kıyafetlere ikinci bir şans vermek aslında zor değil.

Öne Çıkanlar
Sonunda Türkiye yoluna çıktı! Fiyatıysa sadece 500 bin TL! Sonunda Türkiye yoluna çıktı! Fiyatıysa sadece 500 bin TL!
Geçen haftayı aratacak günler başlıyor! 10 il için tehlike çanları çaldı Geçen haftayı aratacak günler başlıyor! 10 il için tehlike çanları çaldı
Asgari ücret için rakam veren başkandan son kulis! 'Emekli maaşı asgari ücrete tamamlanmalı' Asgari ücret için rakam veren başkandan son kulis! 'Emekli maaşı asgari ücrete tamamlanmalı'
Çok Okunanlar
Dinçer Güner: Evlilik kararı vermek için Astrolojiye kulak verin: 2024’te uzak durmanız gereken tarihler Dinçer Güner: Evlilik kararı vermek için Astrolojiye kulak verin: 2024’te uzak durmanız gereken tarihler Airfryer ile poğaça yapmak çok kolay! İşte 9 dakikalık pratik tarif Airfryer ile poğaça yapmak çok kolay! İşte 9 dakikalık pratik tarif Sadece 2 gün geçerli! Pegasus 5 Euro'ya uçak bileti satıyor: Hızlı olan ucuza uçacak Sadece 2 gün geçerli! Pegasus 5 Euro'ya uçak bileti satıyor: Hızlı olan ucuza uçacak Böyle indirim görülmedi! 135 TL'ye ayçiçek yağını duyan o marketin kapısına koşacak Böyle indirim görülmedi! 135 TL'ye ayçiçek yağını duyan o marketin kapısına koşacak Gece yarısı flaş vize kararı! 6 ülke için vize kaldırıldı: Kanada, ABD ve... Gece yarısı flaş vize kararı! 6 ülke için vize kaldırıldı: Kanada, ABD ve... 5 kg un 67,50 TL'ye satışa çıktı! Kendi markalarından bile daha ucuza geliyor: Duyan paket paket alacak 5 kg un 67,50 TL'ye satışa çıktı! Kendi markalarından bile daha ucuza geliyor: Duyan paket paket alacak