Kıyamet yanıbaşımızda belirdi! Ünlü profesör bu kez uykuları kaçıracak

Son günler de sık sık duyduğumuz gıda krizi le ilgili bir açıklama da Ünlü Profesör Canan Karatay’dan geldi. Detaylar haberimizde…







KIYAMET YAŞANACAK TARİHİ AÇIKLADI! HİÇ BU KADAR KORKUTMAMIŞTI! AÇIKLAMALAR ŞOK ETTİ…

Sağlıklı beslenme konusundaki açıklamaları ve tavsiyeleriyle tanınan Profesör Dr. Canan Karatay, dünya çapında bir açlık krizinin yaklaştığı konusunda uyarılarda bulundu. Karatay yaptığı açıklamalarla korkuttu. Detaylar burada…

Uzun yıllardır sağlıklı beslenme konusunda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusundaki uyarıları ve tavsiyeleriyle tanınmaktadır. Birçok dikkat çekici açıklamanın sahibi olan Karatay, herkesi korkutan bir açıklama yaparak bu kez dikkatleri üzerine çekti. Canan Karatay, dünyayı bekleyen açlık krizinin çıkacağını açıkladı.

Uzman isim yaptığı konuşmada sanki kıyamet senaryosundan bir kesit anlatmış gibi korkuttu, "2025 yılında dünyada ciddi bir açlık krizi patlak verecek ve tüm insanlık bu zor döneme hazırlanıyor" dedi. Canan Karatay da yaklaştığını düşündüğü kıtlık krizinin nedenlerini tek tek açıklıyor. İşte canan Karatay'ın korkutan açıklamaları ve detayları...

CANAN KARATAY’DAN KORKUTAN KIYAMET SENARYOSU

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, 2025 yılına kadar dünyada ağır bir açlık krizinin patlak vereceğini düşünürken kıyamet senaryosu açıkladı. Dünyanın zorlu bir sürece hazırlandığını ifade eden Karatay, bu yazısında önemine vurgu yapıyor. Madencilik faaliyetleri ile yok olan ormanların, özellikle zeytin ağaçlarının hayatımıza girmesi.

Canan Karatay, “2025 yılında dünyayı ani bir açlık dalgası vuracak ve insanlar bu zorlu sürece hazırlanıyor. Zeytin ağaçları ayakta kalacak. Çünkü zeytin ağacı dayanıklılığı ile bilinen sağlam bir ağaçtır. Her türlü kuraklığa, soğuğa, toprak şartlarına, topraklara, zorluklara dayanabilen ender bitkilerdir.

“ZEYTİN AĞACI OLAN ÜLKELER ÜSTESİNDEN GELECEK”

Canan Karatay, zeytinci ülkelerin 2025'te geleceğini tahmin ettiği kıtlık krizinde bu zorlu süreci atlatacağını belirterek, "Zeytin meyvesi ve zeytinyağı çok değerli" dedi. Lütfen zeytin ağaçlarının yok olmasına izin verilmesin” dedi.

Canan Karatay, zeytin ülkelerinin 2025'te vuracağını tahmin ettiği kıtlık krizinde bu zorlu süreci atlatacağını belirterek, "Zeytin ve yağın değeri çok büyük. . Lütfen zeytin ağacının yok olmasına izin vermeyin” dedi.

Zeytin ağacı hedef alınmasına yönelik tepki gösteren Canan Karatay, madencilik faaliyetlerinde maden çıkarılacak alanların daha uygun yerlerde seçilebileceğini söyledi.