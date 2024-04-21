Kızartma yaparken yağ çekmesini böyle engelleyin! Bu tekniği sadece aşçılar biliyor

Mutfakta kızartma yaptığınız sırada en büyük sorun yağ sıçramasıdır. Bu durum gerçekte ciddi sorunlara yol açabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır. Yağ sıçramasını önlemenin yollarını sizler için bu haberimizde bir araya getirdik.

Kızartma sırasında yağın sıçraması nasıl önlenir?

Öncelikle kızartma yaptığınız tencere veya tava tamamen kuru olmalıdır. Su eklendiğinde yağ sıçrayacaktır. Tencere ve tavalarınızı yeni yıkadıysanız kağıt havluyla iyice kurulayın. Şu anda mümkün olduğunca derin bir tencere veya kızartma tavası kullanmanız gerekiyor. Çünkü yağ sıçrasa bile derin bir tenceredeki gibi yağ yayılmayacaktır.





Kızartma yaparken yağın sıcaklığını kontrol edin. Yaklaşık 180 derece olmalıdır. Eğer dereceniz yoksa ekmek, sarımsak ve tuz gibi şeyler kullanarak onu yeniden yaratabilirsiniz. Yağda yoğun kabarcıklar oluşuyorsa bu, sıcaklığın çok yüksek olduğunu ve soğutulması gerektiğini gösterir.

Yağın duman vermemesine çok dikkat edin. Duman görürseniz, yağla yanmış ve tatsız bir yemek yediğinizi anlayın. Kızarmış yiyeceklerin üzerine yağ sıçramasını önlemek için en önemli nokta kuru tutmaktır.

Patatesleri kızartırken fazla suyunu çıkardığınızdan emin olun.

Patlıcanları kızartırken, köpüğünü çıkardıktan sonra mutlaka süzün ve kurulayın. Ne kadar çok su olursa, o kadar çok yağ olur.





Dondurulmuş yiyecek yemek istiyorsanız, kullanmadan önce fazla buzu gidermek için yaklaşık 10 dakika kadar çözdürün. Bu damlacıkları önler.

Sıçramayı önlemek için, kızarttığınız ürünü suya batırmak için yeterli miktarda yağ kullanın. Bu, yiyeceğin tamamen yağa batırılmasını sağlayacaktır.

Kızartma yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus yağın sıcaklığıdır. Yağ sıcaklığı ne kadar yüksek olursa sıçrama riski de o kadar artar. Bu nedenle kızartma yaparken yağın sıcaklığının kontrol edilmesi önemlidir.