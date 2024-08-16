Kızılay, KPSS şartını kaldırdı: Türkiye genelinde yüzlerce en az ilköğretim mezunu personel alım ilanı açtı

Kızılay, 2024 yılı personel alımı kapsamında önemli bir duyuru yaptı. Bu yıl için belirlenen alımlar, farklı pozisyonlar için KPSS şartı aranmadan yapılacak. En az ilköğretim mezunu adayların başvurabileceği bu alımlar, Türkiye genelinde farklı şehirlerde gerçekleştirilecek. Kızılay’ın sağlık, merkezi birim ve bakım gibi çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak. İşte Kızılay personel alım ilanları, başvuru şartları ve detayları…

KIZILAY PERSONEL ALIMI 2024: GENEL BİLGİLER

Kızılay, 2024 yılı için yüzlerce yeni personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. KPSS şartı aranmayan bu alımlarda, başvurular yalnızca online olarak kabul edilecek. Lise mezunu adayların da başvurabileceği bu ilanlar, Kızılay’ın farklı kuruluşlarında görevlendirilmek üzere yapılıyor. Kızılay, belirli aralıklarla yayımladığı ilanlarla personel alımına devam ediyor. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte yeni güncel ilanlar da yayımlandı.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Kızılay personel alımları için başvurular, Kızılay’ın resmi kariyer havuzunda toplanacak. Başvuru şartlarını sağlayan adaylarla iletişime geçilecek ve işe alım süreci bu doğrultuda ilerleyecek. Adaylar, belirtilen kriterleri karşılıyorsa, online başvuru yaparak değerlendirmeye alınacak.

FARKLI ŞEHİRLERDE PERSONEL ALIMI

2024 yılı için Kızılay, Türkiye genelinde farklı şehirlerde personel alımı yapacak. Bu kapsamda, Ankara, İstanbul ve diğer bazı büyük şehirlerde Kızılay’ın ihtiyaç duyduğu pozisyonlar için personel alımı gerçekleştirilec

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

Kızılay, 2024 yılı için birçok farklı pozisyonda personel alımı yapacak. İşte başvuru yapılabilecek bazı pozisyonlar:

Müfettiş Yardımcısı

Doktor

Yaşlı Bakım Teknikeri

Temizlik Görevlisi

Hemşire

Saha Çalışanı

Sosyal Hizmet Uzmanı

Bakım ve Rehabilitasyon Uzmanı

Bağışçı İlişkileri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uzmanı

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Bu pozisyonlar için farklı eğitim ve deneyim şartları aranıyor. Adayların başvuru yapacakları pozisyonun gereksinimlerini karşılaması önemlidir.

MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI ŞARTLARI

Müfettiş Yardımcısı pozisyonuna başvuru yapacak adayların, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri gibi bölümlerden mezun olmaları gerekiyor. Ayrıca, yüksek düzeyde MS Office programları kullanabilen, tercihen ileri düzeyde İngilizce bilen adaylar tercih ediliyor. Kriz yönetimi, risk yönetimi ve takım çalışmasına yatkın olma gibi nitelikler de aranıyor.

DOKTOR ALIMI ŞARTLARI

Doktor pozisyonu için Tıp Fakültesi mezunu uzman veya pratisyen hekimler aranmaktadır. Adayların tam zamanlı çalışabilmesi, mecburi hizmetini tamamlamış olması ve yoğun iş temposuna ayak uydurabilmesi gerekiyor. Ayrıca, seyahat engeli olmayan ve temsil yeteneği yüksek adaylar tercih ediliyor.

PSİKOLOG ALIMI ŞARTLARI

Psikolog pozisyonuna başvuru yapacak adayların, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmaları ve tercihen en az 3 yıl deneyime sahip olmaları gerekmektedir. Arapça ve İngilizce bilgisi olan adaylar önceliklidir. MS Office ve Office 365 uygulamalarını iyi derecede bilen, vaka yönetimi tecrübesi olan ve takım çalışmasına yatkın adaylar aranmaktadır.

SAHA ÇALIŞANI ALIMI ŞARTLARI



Saha Çalışanı pozisyonu için adayların lisans mezunu olmaları, iyi seviyede Arapça ve tercihen İngilizce bilmeleri gerekmektedir. İnsani yardım sektöründe en az bir yıllık deneyime sahip adaylar tercih edilecektir. Ayrıca, veri analizi ve raporlama yapabilen, seyahat engeli bulunmayan ve B sınıfı sürücü belgesine sahip olan adaylar bu pozisyon için uygundur.



SOSYAL HİZMET UZMANI ALIMI ŞARTLARI



Sosyal Hizmet Uzmanı pozisyonu için Sosyal Hizmet Bölümü mezunları aranmaktadır. Tercihen Arapça ve İngilizce bilen, MS Office ve Office 365 uygulamalarını iyi derecede kullanan adaylar tercih edilecektir. İncinebilir gruplarla çalışma deneyimi olan, etik kurallara uyan ve seyahat engeli bulunmayan adaylar bu pozisyon için başvuruda bulunabilir.



KPSS ŞARTI ARANMIYOR

Kızılay personel alımlarında adaylardan KPSS şartı aranmıyor. Bu durum, başvuru yapmak isteyen birçok aday için büyük bir fırsat sunuyor. Ancak, adayların eğitim ve deneyim şartlarını sağlamaları gerekiyor.



