Kızılay ve AFAD, Pülümür'de Kar Altında Gıda Kolisi Dağıttı

Kızılay ve AFAD Pülümür'de gıda desteği sağladı

30 Aralık 2025 — Pülümür, Tunceli

Tunceli Türk Kızılayı, AFAD Müdürlüğü ekipleri ve gönüllülerin koordinasyonuyla 30 Aralık 2025 tarihinde Tunceli’nin Pülümür ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi dağıtımı yapıldı.

Çalışma kapsamında Pülümür Geçici Konteyner Kent, Afet Konutları, Doğanpınar köyü ve ilçe merkezinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri teslim edildi. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarına rağmen ekipler, karla kaplı güzergahlarda kapı kapı dolaşarak yardımları vatandaşlara ulaştırdı.

Dağıtım, Kızılay, AFAD ve gönüllülerin katılımıyla yürütüldü; ekipler zorlu kış şartlarına rağmen bölgede erişimi sağlayarak destek verdi.

Dağıtıma katılan Kızılay Tunceli İl Başkanı Dr. İlksen Orhan, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Benzer yardım faaliyetlerinin kış süreci boyunca da ilimiz genelinde devam edeceğini belirterek, AFAD müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ve gönüllülerimiz ile iyiliği büyütmek, yardımlaşmak ve hane ziyaretleri yapmak için buradayız. Şartlar ne kadar zor olursa olsun ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

