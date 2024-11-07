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KKTC Kağıt Sanatçıları Yalova'da Sergi Açtı

Yalova'da, KKTC'li kağıt sanatçılarının eserleri 'Biz Doğayız' sergisiyle sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 14:12
KKTC Kağıt Sanatçıları Yalova'da Sergi Açtı

KKTC'li Kağıt Sanatçılarının Eserleri Yalova'da

Yalova'da gerçekleştirilen 'Biz Doğayız' başlıklı sergi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kültür Dairesi Müdürlüğünün katkılarıyla açıldı. Sergi, Yalova Belediyesi İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'nde sanatseverlerin ilgisine sunulmakta.

Serginin İçeriği ve Katılımcılar

Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği tarafından düzenlenen sergide, KKTC'den 21 sanatçının 63 eseri sergilendi. Dernek Başkanı İsmet Tatar, serginin 12 Kasım'a kadar açık olacağını açıkladı. Tatar, sergi açmayı istemelerinin başlıca nedeninin doğayı koruma bilincini artırmak olduğunu vurguladı.

Doğa ve Sanat Arasındaki Bağ

Tatar, açılışta yaptığı konuşmada, "Doğayı korumak kağıt sanatçısının doğasında var. Hepimiz doğanın bekçileriyiz. Dünyamızın değerini gençlere iletmek istiyoruz. Bunun için geri dönüşüm malzemelerle ürettiğimiz eserleri sergiliyoruz," dedi.

Teşekkürlerle Açılış

Ayrıca Tatar, sergi projesine destek veren KKTC Kültür Dairesi Müdürlüğü, Yalova Belediyesi ve İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi yetkililerine teşekkür etti. Açılışa, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Tutuğ, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

Yalova'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kültür Dairesi Müdürlüğünün sponsorluğunda kağıt...

Yalova'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kültür Dairesi Müdürlüğünün sponsorluğunda kağıt sanatçılarının eserlerinden oluşan "Biz Doğayız" başlıklı sergi açıldı. Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneğince Yalova Belediyesi İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide, KKTC'den 21 sanatçının 63 eseri yer alıyor.

Yalova'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kültür Dairesi Müdürlüğünün sponsorluğunda kağıt...

Yalova'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kültür Dairesi Müdürlüğünün sponsorluğunda kağıt sanatçılarının eserlerinden oluşan "Biz Doğayız" başlıklı sergi açıldı. Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneğince Yalova Belediyesi İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide, KKTC'den 21 sanatçının 63 eseri yer alıyor.

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