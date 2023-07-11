Klima kullananlar dikkat! Elektrik faturasındaki bu detay çileden çıkaracak

Elektrik faturalarınızın yüksekliğinden şikayet ediyorsanız klima kullanımınız yanlış demektir! Klima seçerken bunlara dikkat edin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KLİMA KULLANIMI FATURAYI UÇURUYOR

Yaz aylarında tercih edilen klimalar enerji tüketimi ve cihazın özelliğine göre elektrik faturalarını yükseltiyor. BTU ve watt değeri elektrik faturasına yansıyan tutarları belirliyor. Yani BTU değeri arttıkça enerji tüketimi de artıyor. A sınıfı 9 bin BTU klima en yüksek hızda 1 saatte yaklaşık 1.77 TL enerji harcıyor. BTU değeri 12 bin olursa 2.40 TL enerji harcanıyor, 18 bin olursa 3.90 TL enerji harcanıyor. Yani elektrik faturası BTU değerine göre artıyor. Klima kullanılmayan evlerde de vantilatör yer alıyor. Dar ve küçük alanlarda kullanılan vantilatörün elektrik tüketimi klimaya göre daha düşük. Vantilatörler büyüklüklerine göre 50-100 WT arasında elektrik tüketimi sağlıyor. 100 watt bir vantilatör 4 saat kullanılırsa 11.20 kilovatsaat elektrik harcıyor. Aylık olarak en yüksek vantilatörün bile elektrik faturasına yansıması 15-20 TL arasında değişiyor.





Eğer klima alacaksanız ve bir ya da iki oda için kullanmak istiyorsanız duvar tipi klima alabilirsiniz. Salon tipi ya da merkezi klimalarla 150 metrekare üstünde bir alanı soğutabilirsiniz. BTU'su alan için çok düşükse ve geniş alan soğutulmak isteniyorsa elektrik tüketimi artar. BTU kullanılan alan için çok yüksekse alan soğumadan ve nem dengesi olmadan klima kapanır. Bu da farklı sıcaklık dereceleri oluşmasına sebep olur. 25-0 metrekare bir alanı soğutmak için 7 bin BTU, 65-90 metrekare alan için 18 bin BTU klima tercih edilebilir. Enerji verimliliği yüksek klimalar diğer klimalara göre yüzde 10 daha az enerji kullanıyor. EER ölçümüne dikkat etmek gerekiyor. EER ne kadar yüksekse klima o kadar verimli oluyor. Klima ünitelerine doğru zamanda doğru bakım yaptırmak yüzde 10-15 arasında tasarruf sağlamanıza sebep oluyor. Klimanızın iyi soğutması için perde, jaluzi ya da kepenk kapatarak enerji tasarrufu sağlanabilir. Klimanın iç ve dış ünitelerinden hava giriş çıkışının kapanmamasına da dikkat etmek gerekiyor. Dış ünite binanın güneş almayan bölgesinde olmalı. Nemli günlerde klimanın nem alma modunun çalıştırılması gerekiyor. Periyodik olarak filtre temizliği yaptırmanız önem taşıyor. Tavan vantilatörleri hava sirkülasyonunu artırıyor. Rüzgarsız ve sıcak havalarda klima ile birlikte kullanılırsa soğuk hava tüm eve yayılır. Fırın ya da uzun süre ocak kullanımı yapmamak gerekiyor çünkü böyle durumlarda klima daha çok çalışıyor.