Koç Burcu 5-11 Şubat 2024 haftalık yorumu: Kendinizi ve ilişkilerinizi iyileştirin

Duygu Demir: Sevgili Koçlar ve Yükselen Koçlar 5-11 Şubat haftalık yorumunuz

Kariyeriniz ve gelecek hedefleriniz arasında bir denge kurmaya çalıştığınız bir haftadasınız. Bu iki alana da yoğunlaşmış, çok çalışmış ve sosyal hayatınızı da ihmal etmemişsiniz. Hayatınızda bir yön belirlemek, işinizde başarılı olmak sizin için çok önemli. Fakat aynı zamanda geleceğe dair planlarınız, sosyal çevreniz, yeni fırsatlar, tanışacağınız ya da konuşacağınız insanlar da ilginizi çekmeye başlıyor.

Merkür Kova Burcuna Geçiyor

Pazartesi günü itibariyle Merkür kova burcuna geçiyor ve Plütonla birlikte size yeni hedefler ve yeni bakış açıları getiriyor. Ayrıca Venüs ile kiron kareleri de oluşuyor. Bu da toplumdaki yerinizi, itibarınızı, duruşunuzu olumlu yönde etkileyecek, bir kırılma noktası ya da bir geçiş yaşamanıza neden olabilir. Bu enerjiyle beraber cumartesi sabaha karşı bütün bu iş, güç, para konuları biraz geri planda kalıyor. Aşk, meşk meseleleri de pek gündeminizde değil. Daha çok kendinizi gösterme, var olma, değer kazanma çabasındasınız.

Kova Burcunda Yeni Ay

Cumartesi saat 01:59’da Kova burcunda bir yeni ay meydana geliyor. Perşembe, cuma günleri artık yepyeni başlangıçlar yapmak yerine elimizdeki işleri tamamlamaya odaklanmak daha akıllıca olur. Bu yüzden yeni ayda sizin için gelecek hedefleriniz alanında son 2 yıldır sizi birazcık daha tıkalı, keskin, belki daha yalnızlaşma eğiliminde olan her ne varsa bunlardan özgürleşmek isteyeceksiniz. Kendi değerinizi, özgüveninizi, öz değerinizi ortaya koymak isteyeceksiniz. Belki bunun için maddi, manevi yatırımda da bulunabilirsiniz. Ve arkadaş çevreniz, sosyal çevrenizin değiştiğini de görebilirsiniz. Yeni hedefler, yeni bakış açıları, daha özgürce, daha bağımsızca harekete geçiren bir enerjiyi gösterecek size. 12. evinizde bu esnada yeni ayın yöneticisi o yüzden bütün koşulları yönetemiyor olabilirsiniz bu sürecin içinde. Ama daha bağımsız, daha özgür ve daha cesur olacağınızdan eminim. Gelecek hedeflerinize iyice düşünün, buna uygun sosyal çevreyi, buna uygun ilişkileri kendinize alan olarak hazırlayın derim. Kendinize ve hayatınıza daha çok odaklandığınız bir hafta sizi bekliyor.

Kira Onla Kuzey Ay Düğümü İle Kavuşum

Yani bu hafta itibariyle sevgili koçlar artık yavaş yavaş kironla kuzey ay düğümü ile kavuşum yapmaya başlıyor. Önümüzdeki hafta daha net konuşacağız bunu. O yüzden aslında kendinizi, itibarınızı, duruşunuzu, ilişkilerinizi iyileştirmek istediğiniz, sizin adım atarak birçok şeyi iyileştirebileceğiniz bir enerji döngüsü başlıyor.