Koç ve Yükselen Koçlar, 2024 Yılında Sizi Neler Bekliyor? Tutulmalar, Satrün, Jüpiter ve Uranüs’ün Etkisiyle Hayatınızda Neler Değişecek?

AYGÜL AYDIN: 2024 KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURCU

2024 Yılı Koç Burcu İçin Neler Getiriyor?

Harika bir yıla hazır olun! Eğer ilerlemek istiyor ve hedefleriniz varsa, bu yıl sizin için çok başarılı geçecek. 2023 yılında kendinize olan güveninizi kaybettiniz, ama 2024 yılında bunu geri kazanacaksınız. Kendinizi yeniden keşfetmek ve hayatınızda yeni bir sayfa açmak için harika bir fırsatınız var. 2024 yılı boyunca Satrün gezegeni 12. evinizde hareket edecek. Kendinizi sınırlamayın, hayallerinizi gerçekleştirmek için cesur adımlar atın. Satrün, size kendinize yeniden inanmanız için nedenler verecek.

Koç ve yükselen Koç burcu: Ay Düğümleri Koç-Terazi Aksında

Güney Ay düğümü Terazi burcunda ilerleyeceği için, yıl boyunca Güneş ve Ay tutulmaları 1 ve 7. evlerinizde olacak. Bunlar, ortaklık ve evlilik ile ilgili ilişkilerinizde önemli değişiklikler getirecek. 2023 yılında zarar gördüğünüz veya bitirmek istediğiniz ilişkilerden kurtulmanız gerekiyor. Yeni bir yol seçmek zorundasınız. Eğer 2023 yılında inatla tutunduğunuz veya hesaplaşmak istediğiniz ilişkiler varsa, bunlar size daha fazla zarar verebilir. Güney Ay düğümü, size yanlış yolda olduğunuzu gösterecek. Ama eğer öyle bir Koç değilseniz, her konuda ayağa kalkabilen ve liderliğinizi ortaya koyabilen bir Koçsanız, çok şanslısınız. İşte bu sene sizin seneniz! Ne seçeceğinizi iyi bilmeniz gerekiyor. 2024 senesi Koç burcu için seçim senesi.

2025 Sonrası Satrün Koç Burcuna Geçecek

Önümüzdeki iki sene'ye o kadar iyi hazırlanmanız gerekiyor ki çünkü, 2025 sonrası Satrün Koç burcuna geçecek. Bu iki sene ne kadar iyi hazırlanırsanız, ne kadar kendinize inanır yeniden güvenip ayağa kalkarsanız, 2026 sene sonrası sizin için başka bir sene olacak. O nedenle bu zamanı hazırlık senesi olarak görüp harekete geçmelisiniz. Bu sene içerisinde tutulmaları yaşayacaksınız.

25 Mart'ta Terazi Burcunda Ay Tutulması Koç ve yükselen Koç burcuna etkisi

25 Mart saat 10.13'te Terazi burcunda 5 derecede bir Ay Tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma, ilişkiler, evlilikler, bitmesi gereken veya bitirmek zorunda olduğunuz durumlarla ilgili olacak. Sizin inatla bitiremediğiniz veya vazgeçemediğiniz bir şeyler var ise bitecek. Yeni şanslar doğacak size. Hayatınız boyunca gidenlerin daha kıymetli olduğuna inandınız. Gelecek olanın daha iyi olabileceğine inanmadınız. Son senelerde gelenler daha da hayrınıza oluyor. Buna inanmaya başladınız. Gidenlerin bir önemi olmadığını görüyorsunuz.

8 Nisanda Koç Burcunda Güneş Tutulması'nın Ko. ve yükselen Koç burcuna etkisi

8 Nisanda saat 21.18'de Koç burcunda 19. derecede bir Güneş Tutulması gerçekleşecek. Eğer 10-20 nisan arasında doğmuş bir koç burcu var ise, hayatı ile ilgili radikal değişiklikler onu bekliyor. Büyük bir yükseliş, yer değişikliği, taşınma, ülke değişimi.. belki de büyük bir para kazancı.. bu yıl kazançlarınız artacak sevgili Koçlar, yeni kazanç kapıları açılacak. 8 Nisanı not alın ve o tutulamadan sonra zirveye ilerleyeceğiniz bir zaman başlıyor. 8 Nisana kadar, hayatınız ile ilgili tüm plan ve işleri çok daha sağlam temeller üzerine götürmenizi tavsiye ediyoruz. 29 Ocak zamanı ne yapacağınızı, nerde olmanız gerektiğini net anlayacaksınız ama hızlı hareketlerde bulunmayın. 8 Nisan'da olacak Güneş tutulmasını bekleyin. Tutulmadan sonra hayatınızdaki tüm gerçekleri görecek, tüm büyük değişikliklere o zaman hazır olduğunuzu fark edeceksiniz. Ocak ve Nisan arasında her şey çok daha fazla sallantıda olabilir. Hiç bir şey göründüğü gibi olmayabilir ama ne zaman burcunuzda bir tutulma olacak ve ışıklar yanacak o zaman bütün sahnenin perdeleri açılacak ve siz ortaya çıkacaksınız. Burada uzun zamandır çalışmanız ve gayretinizin sonucunu alacaksınız.

8 Nisan ve 21 Nisan: Güneş Tutulması ve Jüpiter-Uranüs Kavuşumu'nun Koç ve yükselen Koç burcuna etkisi

8 Nisan'da Güneş tutulması, sizin burcunuzda gerçekleşecek ve hayatınızda yeni bir sayfa açacak. Bu tutulma, kişiliğinizde, görünümünüzde ve hayata bakışınızda değişiklikler yapmanızı sağlayacak. Kendinizi daha güçlü, cesur ve özgüvenli hissedeceksiniz. Bu tutulmadan sonra, 21 Nisan'da ikinci evinizde, para evinizde Jüpiter ve Uranüs kavuşacak. Bu kavuşum, finansal anlamda şanslı bir döneme girdiğinizi gösteriyor. Gelirinizde artış, yatırımlarınızda kazanç, borçlarınızdan kurtulma gibi olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ayrıca, kendinizi ifade etmenizi sağlayacak, yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak ve sizi mutlu edecek hobiler, ilgi alanları veya işler bulabilirsiniz.

25 Mart ve 2 Ekim: Ay Tutulmaları'nın Koç ve yükselen Koç burcuna etkisi

25 Mart'ta gerçekleşecek Ay tutulması, sizin kariyer evinizde olacak ve iş hayatınızda önemli bir dönüm noktası olacak. Bu tutulma, mevcut işinizde terfi, yeni bir iş teklifi, iş değişikliği, iş ortaklığı, kendi işinizi kurma gibi fırsatlar sunabilir. Ancak bu fırsatları değerlendirmeden önce, iyi bir araştırma yapmanız, avantaj ve dezavantajları tartmanız ve uzun vadeli planlarınızı göz önünde bulundurmanız gerekecek. Çünkü bu tutulma, yılın ikinci yarısında gerçekleşecek tutulmalarla bağlantılı olacak. 2 Ekim'de Terazi burcunda Halkalı Güneş Tutulması, sizin ilişki evinizde gerçekleşecek ve hayatınızdaki insanlarla olan ilişkilerinizi etkileyecek. Bu tutulma, evlilik, boşanma, ayrılık, barışma, yeni bir ilişkiye başlama, ilişkinizi resmiyete dökme gibi konularda kararlar almanızı gerektirebilir. Bu kararları alırken, hem kendi mutluluğunuzu hem de karşınızdaki insanın duygularını dikkate almanız önemli olacak.

18 Eylül ve 26 Mayıs: Parçalı Ay Tutulması ve Jüpiter'in İkizler Burcuna Geçişi Koç ve yükselen Koç burcunu nasıl etkileyecek?

18 Eylül'de Balık burcunda Parçalı Ay Tutulması, sizin gizli düşmanlar, sırlar, korkular, bilinçaltı, ruhsal konular evinizde gerçekleşecek. Bu tutulma, hayatınızda bazı şeyleri sonlandırmanız, bırakmanız, temizlemeniz gerektiğini gösterebilir. Bu süreçte, kendinizi yalnız, karamsar, endişeli hissedebilirsiniz. Ancak bu duyguların geçici olduğunu ve sizi daha iyi bir geleceğe hazırladığını unutmayın. Bu tutulmadan sonra, 26 Mayıs'ta Jüpiter İkizler burcuna geçecek ve sizin iletişim, eğitim, öğrenim, seyahat, kardeşler, komşular evinize girecek. Bu geçiş, sizin için çok önemli konuları içeren bu evinizde şanslı bir dönem başlatacak. Akademik başarı, yabancı dil öğrenme, yurt dışı seyahat veya eğitim, sosyal medya, basın, medya, reklam işleri, kardeşler veya komşularla ilişkiler gibi konularda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.

2023 yılı, Koç burcu ve yükselen burcu Koç olanlar için hayatlarında unutulmaz bir yıl olacak. Bu yıl, hem maddi hem de manevi anlamda büyük fırsatlar yakalayacak, emeklerinizin karşılığını görecek ve kadersel kararlar alacaksınız. Ancak bu fırsatları değerlendirmek için, yıl boyunca gerçekleşecek tutulmaların etkilerine dikkat etmeniz gerekecek. Bu yıl, hayatınızı bambaşka bir noktaya evirtecek seçimler yapacaksınız. Şimdiden hepinize bol şans...