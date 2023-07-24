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Kocaeli Çepni Mahallesi'ndeki Fabrikada Yangın Kontrol Altında

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Kocaeli Çepni Mahallesi'ndeki Fabrikada Yangın Kontrol Altında
Çepni Mahallesi'ndeki fabrikada dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. Öbek halindeki atıkların bazı noktalarında tekrar çıkan alevlere hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alan ekipler, atıkları iş makinesi yardımıyla ayrıştırıyor. Söndürülen ve henüz yanmayan atık demir tozları alevlerden uzak bir noktaya taşınıyor. Olay yerinde tedbir amaçlı polis ve sağlık ekipleri bekletiliyor.

Çepni Mahallesi'ndeki fabrikada dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Öbek halindeki atıkların bazı noktalarında tekrar çıkan alevlere hızlı bir şekilde müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına alan ekipler, atıkları iş makinesi yardımıyla ayrıştırıyor. Söndürülen ve henüz yanmayan atık demir tozları alevlerden uzak bir noktaya taşınıyor.

Olay yerinde tedbir amaçlı polis ve sağlık ekipleri bekletiliyor.

Yaşam
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