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Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan Genç Yetenekler Dünya Çapında Öne Çıkıyor

Genç yetenekler, Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda aldıkları eğitimle uluslararası yarışmalarda başarılar elde ediyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 11:20
Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan Genç Yetenekler Dünya Çapında Öne Çıkıyor

Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan Genç Yetenekler Dünya Çapında Öne Çıkıyor

Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın yetenekli öğrencileri, müziğe küçük yaşta adım atarak uluslararası arenada isimlerini duyurmaya devam ediyor. Bu yıl katıldıkları 11 uluslararası yarışmada 11 öğrenci ödül kazanarak önemli başarılar elde etti.

Eğitim Ve Başarı

Konservatuvar, müzikoloji, bestecilik, flüt, geleneksel Türk müziği, gitar, keman, klarnet, kontrbas, piyano, trombon, Türk halk müziği, viyola ve viyolonsel gibi çeşitli sanat dallarında eğitim veriyor. Öğrenciler, uluslararası yarışmalara katılarak yeteneklerini sergileme fırsatına sahip oluyorlar.

Dünya Standartlarında Eğitim

Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Gökçe Sarvan, "Amacımız dünya standartlarında eğitim verebilmek" diyerek öğrencilerin uluslararası başarılarını vurguladı. Sarvan, öğrencilerin yalnızca üniversite düzeyinde değil, aynı zamanda ortaokul ve lise öğrencileri arasında da birçok ödül kazandığını belirtti.

Gelecek İçin Hedefler

Öğrencilerden Zeynep Eker, Bulgaristan'da düzenlenen "Heirs of Orpheus" yarışmasında ikinci oldu. Eker, "Ünlü bir konser piyanisti olmayı istiyorum" diyerek hedeflerini açıkladı.

Elif Kosa ise İngiltere'deki "Uluslararası Vivaldi Müzik Yarışması"ndan mutlak birincilik ile döndü. Kosa, "Ülkem ve okulumu gururlandırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Flüt sanat dalında eğitim alan Ceylin Ceylan da geçmişteki deneyimlerinden dolayı flütü tercih ettiğini ve ileride iyi bir solist olmayı hedeflediğini söyledi. Ceylan, "Hocalarımın desteğiyle yurt dışında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.

Bu genç yetenekler, Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın prestijini uluslararası platformlarda artırmaya devam ediyor ve müzik dünyasında kendilerine sağlam bir yer edinmek için azimle çalışıyorlar.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Devlet Konservatuvarına küçük yaşlarda adımını atan genç yetenekler...

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Devlet Konservatuvarına küçük yaşlarda adımını atan genç yetenekler, aldıkları eğitimle donanımlı hale gelerek katıldıkları uluslararası yarışmalarda isimlerinden söz ettiriyor. Bulgaristan'da düzenlenen "Heirs of Orpheus" yarışmasında ikinci olan piyano sanat dalı 12. sınıf öğrencisi Zeynep Eker, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Devlet Konservatuvarına küçük yaşlarda adımını atan genç yetenekler...

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Devlet Konservatuvarına küçük yaşlarda adımını atan genç yetenekler, aldıkları eğitimle donanımlı hale gelerek katıldıkları uluslararası yarışmalarda isimlerinden söz ettiriyor. Bulgaristan'da düzenlenen "Heirs of Orpheus" yarışmasında ikinci olan piyano sanat dalı 12. sınıf öğrencisi Zeynep Eker, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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