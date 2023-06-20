Kocaeli'de Meme Kanseri Teşhisi Yanlış Konulan Kadın 6 Yıldır Hukuk Mücadelesi Veriyor

Kocaeli'de 2018 yılında memesinde hissettiği kitle sebebiyle gittiği özel hastanede meme kanseri olduğu söylenerek 3 ameliyat geçiren Çiğdem Kışlalı'nın memesi de alındı. Kışlalı, acı gerçeği sonradan öğrendi. Memesi dahil edilen Kışlalı, kendisine kemoterapi ve ilaç tedavisi verilmemesi üzerine şüphelendi ve ameliyattan aylar sonra patoloji sonucuna ulaştı. Özel hastanenin patoloji kliniğinden çıkan sonucu inceleyen Çiğdem Kışlalı, kanser olmadığını öğrendi. Adeta hayatının şokunu yaşayan Kışlalı, 6 yıldır hukuk mücadelesi veriyor.

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Özet:

Kocaeli'de memesinde hissettiği kitle sebebiyle gittiği özel hastanede meme kanseri olduğu söylenerek 3 ameliyat geçiren Çiğdem Kışlalı'nın memesi de alındı. Kışlalı, ameliyattan aylar sonra kanser olmadığını öğrendi ve 6 yıldır hukuk mücadelesi veriyor.