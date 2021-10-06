Kocaeli’ndeki fabrikada yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti

’nin Körfez ilçesinde bulunan İGSAŞ’ta gaz sızıntısı yaşandı. İlk gelen bilgilere göre amonyak gazı sızıntısı nedeniyle işçilerden bazılarının hastalandığı öğrenildi. Öte yandan 3 ay önce işe başladığı öğrenilen 40 yaşındaki Ali Ekber Demirtaş yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle hayatını kaybetti. Ayrıca rahatsızlanan mühendislerden birinin durumunun da kritik olduğu öğrenildi.

Söz konusu sızıntıya ilişkin inceleme başlatılırken, yaşanan korkunç olaya tepkiler artıyor.