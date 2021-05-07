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Kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Mersin Erdemli'de hayatını sürdüren 48 yaşındaki Semra Ç. kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

07 Mayıs 2021 Cuma 16:49
Kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
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Bir kişinin ölümüyle sonuçlan acı olay Mersin Erdemli'de yaşandı.


Gelen bilgilere göre Erdemli ilçesinde yaşanan olayda mahalle sakinleri bir apartmandan kavga sesleri duyunca durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline bildirdi.

Bıçaklanarak öldürüldü

İhbarı alan ekipler kısa süre içinde adrese geldi. İçeriye giren polis ve sağlık ekipleri 48 yaşındaki Semra Ç. isimli 2 çocuk annesi kadının banyoda hareketsiz halde yatarken buldu. Yapılan incelemede talihsiz kadının bıçaklandığı ve hayatını kaybettiği belirlendi. 

Eşini bıçaklayan zanlı A.Ç ise olaydan sonra kayıplara karıştı. Evde olay yeri inceleme yapan polis ekileri soruşturma başlatırken, kaçan zanlıyı yakalama çalışmaları başladı.


Son Güncelleme: 07.05.2021 19:23
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Anahtar Kelimeler:
MersinErdemli
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