Kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Bir kişinin ölümüyle sonuçlan acı olay Mersin Erdemli'de yaşandı.
Bıçaklanarak öldürüldü
İhbarı alan ekipler kısa süre içinde adrese geldi. İçeriye giren polis ve sağlık ekipleri 48 yaşındaki Semra Ç. isimli 2 çocuk annesi kadının banyoda hareketsiz halde yatarken buldu. Yapılan incelemede talihsiz kadının bıçaklandığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Eşini bıçaklayan zanlı A.Ç ise olaydan sonra kayıplara karıştı. Evde olay yeri inceleme yapan polis ekileri soruşturma başlatırken, kaçan zanlıyı yakalama çalışmaları başladı.
Son Güncelleme: 07.05.2021 19:23