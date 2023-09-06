Kocasıyla para karşılığı cinsel ilişki itirafı! Esra Ezmeci öyle bir yanıt verdi ki!

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, son zamanlarda yaptığı soru-cevap etkinlikleriyle sosyal medyanın dikkatini çekti. Takipçilerinin cinsel yaşam ve özel ilişkilerle ilgili sorularına önerilerde bulunan Ezmeci, son etkinliğinde ilginç bir itiraf aldı. Bu itiraf, sosyal medyanın gündemine oturdu. Ezmeci'nin etkinlikleriyle ilgili öne çıkanlar:

Esra Ezmeci, sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri haline geldi. Cinsel yaşam ve özel ilişkilerle ilgili soruları yanıtlamak ve takipçilerine öneriler sunmak için düzenli olarak soru-cevap etkinlikleri düzenliyor. Son etkinliğinde ilginç bir itiraf aldı ve bu olay hızla sosyal medyanın gündemine oturdu.





ESRA EZMECİ YİNE TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Ezmeci'nin takipçi etkinlikleri, sürekli olarak onlarca soru ve itiraf almaya devam ediyor. Her fırsatta bu soruları yanıtlamak için boş zamanlarını kullanıyor ve takipçilerine yardımcı olmaya çalışıyor. Son etkinlikte ise özellikle bir takipçinin itirafı büyük ilgi çekti ve tartışma yarattı.

Esra Ezmeci'nin etkinlikleri, sosyal medyada "Yeni Haydar Dümen" olarak tanımlanan bir ün kazandırdı. Kendisi, takipçilerinin cinsel yaşamı ve özel ilişkileri konusunda sorularını yanıtlarken, çeşitli önerilerde de bulunuyor. Bu sayede hızla popülerlik kazanmış ve birçok insan tarafından takip edilmeye başlanmıştır.

Son etkinlikteki ilginç itiraf, sosyal medyanın gündemine oturdu ve merak uyandırdı. Esra Ezmeci'nin takipçi etkinlikleri, onun sosyal medyadaki etkisini giderek artırmaya devam ediyor.

Ünlü sosyal medya fenomeni Esra Ezmeci, takipçilerinin cinsel ilişki ve ilişki sorunlarına dair sorularını yanıtlarken, özellikle bir takipçinin sorduğu "Bir kadın ilişkisiz durabilir mi?" sorusu üzerine ilginç açıklamalarda bulundu. Ezmeci, kadın ve erkek arasındaki cinsel ilişki isteğindeki farklara dikkat çekti.

Ezmeci, kadınların genellikle cinsellik isteğini romantizm ve sevgi alışverişi ile birleştirmek istediklerini belirtti. Ancak erkeklerin daha çok cinsellik odaklı olduğunu ve romantizm veya sevgi alışverişi olmadan da cinsellik isteyebileceklerini ifade etti. Bu nedenle kadınların ve erkeklerin cinsel beklentilerinin farklı olduğunu vurguladı. Ayrıca, sevgi ve ilgi eksikliği hisseden bir kadının uzun süre cinsellikten uzaklaşabileceğini söyledi.

Ezmeci'nin etkinliği sırasında aldığı bir diğer önemli itiraf ise bir kadının kocasının eskortlara gittiğini keşfettiği ve bunun iki kez yaşandığını dile getiren bir takipçisinden geldi. Ezmeci, bu durumu değerlendirirken, hemen affetmemesi ve kabul etmemesi gerektiğini belirtti. Eşinin bu davranışını kabul ettiği takdirde, tekrarlamasının kolay olabileceğini ve bir bedel ödemediği için aynı hatayı yapabileceğini ifade etti.

Esra Ezmeci'nin bu itirafı paylaşmasının ardından sosyal medyada büyük bir ilgi ve tartışma başladı. İnsanların ilişki sorunları ve cinsel yaşamlarına dair bu tür soru ve itiraflar, Ezmeci'nin popülerliğini artırmış gibi görünüyor.