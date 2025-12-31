Kokina Hırsızı Sokak Köpeği Kocaeli'de Buketi Götürdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir çiçekçi dükkanında sipariş için hazırlanan kokina buketi, kurye gelmeden önce bir sokak köpeği tarafından alınıp uzaklaştırıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik Kamerası Kaydı Şaşırttı ve Güldürdü

Dükkan sahibi Enez Aydın, kurye arayıp "1 buket eksik" dediğinde önce durumu anlayamadı. Kayıtları kontrol ettiklerinde, dükkan önünde bekleyen buketin siyah bir köpek tarafından kapılıp götürüldüğü görüldü. Olay, hem işletmeyi hem de kaydı izleyenleri güldürdü.

Yılbaşı arifesi olması nedeniyle siparişlerin yoğun olduğunu ifade eden Aydın, olayı şu sözlerle anlattı: "Siparişleri dükkan önüne hazırlayıp diziyorum, kurye de motorun arkasına bütün siparişleri yerleştiriyor. Yola çıktıktan kısa bir süre sonra arayıp '1 buket eksik' dedi. Önce bulamadım, sonra güvenlik kameralarına baktık. Kayıtlarda siyah bir köpeğin buketi kapıp götürdüğünü gördük. Demek ki köpekler bile kokinaya hasta. Yılbaşını yalnız geçirmek istemiyorsa, dişi bir köpeğe vermiş olmalı."

