DOLAR
42,96 -0,08%
EURO
50,55 -0,11%
ALTIN
6.002,29 -0,01%
BITCOIN
3.827.362,38 -1,34%

Kokina Hırsızı Sokak Köpeği Kocaeli'de Buketi Götürdü

Kocaeli İzmit'te sipariş için hazırlanan kokina buketi bir sokak köpeği tarafından alındı; güvenlik kamerası anları çiçekçiyi şaşırtıp güldürdü.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:44
Kokina Hırsızı Sokak Köpeği Kocaeli'de Buketi Götürdü

Kokina Hırsızı Sokak Köpeği Kocaeli'de Buketi Götürdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir çiçekçi dükkanında sipariş için hazırlanan kokina buketi, kurye gelmeden önce bir sokak köpeği tarafından alınıp uzaklaştırıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik Kamerası Kaydı Şaşırttı ve Güldürdü

Dükkan sahibi Enez Aydın, kurye arayıp "1 buket eksik" dediğinde önce durumu anlayamadı. Kayıtları kontrol ettiklerinde, dükkan önünde bekleyen buketin siyah bir köpek tarafından kapılıp götürüldüğü görüldü. Olay, hem işletmeyi hem de kaydı izleyenleri güldürdü.

Yılbaşı arifesi olması nedeniyle siparişlerin yoğun olduğunu ifade eden Aydın, olayı şu sözlerle anlattı: "Siparişleri dükkan önüne hazırlayıp diziyorum, kurye de motorun arkasına bütün siparişleri yerleştiriyor. Yola çıktıktan kısa bir süre sonra arayıp '1 buket eksik' dedi. Önce bulamadım, sonra güvenlik kameralarına baktık. Kayıtlarda siyah bir köpeğin buketi kapıp götürdüğünü gördük. Demek ki köpekler bile kokinaya hasta. Yılbaşını yalnız geçirmek istemiyorsa, dişi bir köpeğe vermiş olmalı."

KOCAELİ'DE BİR ÇİÇEKÇİ DÜKKANINDA SİPARİŞ İÇİN HAZIRLANAN KOKİNA BUKETİNİ SOKAK KÖPEĞİNİN...

KOCAELİ'DE BİR ÇİÇEKÇİ DÜKKANINDA SİPARİŞ İÇİN HAZIRLANAN KOKİNA BUKETİNİ SOKAK KÖPEĞİNİN GÖTÜRDÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

KOCAELİ'DE BİR ÇİÇEKÇİ DÜKKANINDA SİPARİŞ İÇİN HAZIRLANAN KOKİNA BUKETİNİ SOKAK KÖPEĞİNİN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan’da Kar ve Tipi Etkili: 341 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
2
Palandöken 2026: Muhammet Sunar'dan Güçlü Hedefler
3
Elazığ'da Kar Sevinci: İlhami Çelik Üstsüz Sokağa Çıktı
4
Gümüşhane'de Kar Tatili Çocuklara Eğlenceye Dönüştü
5
Kızılay ve AFAD, Pülümür'de Kar Altında Gıda Kolisi Dağıttı
6
GEMA Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu kalp krizinde hayatını kaybetti
7
ASAT'tan Alanya'ya 330 milyon TL'lik içme suyu yatırımı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları