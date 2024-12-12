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Konya'da Mevlana'nın Selçuklu Dünyası Sempozyumu Düzenlendi

Selçuk Üniversitesi, Mevlana'nın Selçuklu Dünyası - Bir Mevlana Prosopografisi sempozyumunu konya'da gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 12:54
Konya'da Mevlana'nın Selçuklu Dünyası Sempozyumu Düzenlendi

Mevlana'nın Selçuklu Dünyası Konya'da Tartışıldı

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen "Mevlana'nın Selçuklu Dünyası - Bir Mevlana Prosopografisi" sempozyumu, Konya Müze Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Literatürdeki Açıkları Kapatmak Hedefleniyor

Sempozyumun açılışında konuşan Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Demirci, Mevlana araştırmalarıyla ilgili literatür eksikliğini gidermeyi amaçladıklarını belirtti. Demirci, "Mevlana'nın hayatıyla ilgili bilgilerimizin hala çok sınırlı olduğunu düşünüyorum. Onun dünyasına tarihçi gözüyle bakmak gerektiğini vurgulamak istiyorum," dedi.

Mevlana ve Selçuklu Tarihine Dikkat

Demirci, sempozyumun Mevlana'nın etkileri, yaşamı ve dönemin toplumsal yapısı üzerinde önemli açılımlar sağlaması için hazırlandığını ifade etti. "Mevlana'nın temas ettikleri ve yaşadığı dünya üzerinde bıraktığı etkileri inceliyoruz," diyen Demirci, sempozyumun merkezine Mevlana’yı alarak, 13. yüzyılın tasavvuf ve dini hayatına yansıyan etkileri irdeleyeceğini belirtti.

Tasavvufun Toplumsal Boyutuna Vurgu

İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ise tasavvuf ilminin sadece metafizik değil, aynı zamanda toplumsal yönüne de temas ettiğini ifade etti. Kılıç, Mevlana'nın yaşamının farklı dönemlerini ele alarak, her birinin kronolojik ve doktrinsel olarak anlamlı olduğunu belirtti.

İlk Günkü Oturumlar Gerçekleşti

Programda ayrıca Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haldun Soydal ve Konya Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge gibi birçok önemli isim konuşmalar yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Postnişini Fahri Özçakıl da etkinliğe katıldı. Sempozyum, ilk günü üç oturumda tamamladı ve yarın da üç oturum ile devam edecek.

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Enstitüsünce, Mevlana'nın Selçuklu Dünyası - Bir...

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Enstitüsünce, Mevlana'nın Selçuklu Dünyası - Bir Mevlana Prosopografisi sempozyumu gerçekleştirildi. İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, sempozyumda konuşma yaptı.

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Enstitüsünce, Mevlana'nın Selçuklu Dünyası - Bir...

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Enstitüsünce, Mevlana'nın Selçuklu Dünyası - Bir Mevlana Prosopografisi sempozyumu gerçekleştirildi. İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, sempozyumda konuşma yaptı.

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