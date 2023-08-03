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  3. Konya depremi hepsini tetikledi! İstanbul depremi için o tarihi işaret ettiler: Günbegün yaklaşıyor...

Konya depremi hepsini tetikledi! İstanbul depremi için o tarihi işaret ettiler: Günbegün yaklaşıyor...

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Konya depremi hepsini tetikledi! İstanbul depremi için o tarihi işaret ettiler: Günbegün yaklaşıyor...
Depremler sık sık yaşanmaya başlanırken en son Konya depremi endişeleri arttırdı. Gözler İstanbul'a çevrilirken Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan önemli açıklamalarda bulundu. İşte korku dolu anlar...

Erzurum, Konya ve İzmir'de meydana gelen depremler hakkında konuşan Ercan, 6 Şubat'ta meydana gelen depremle beraber derinlik, gerekse konum olarak kuzey batıya doğru kaydığı söylendi. Geçtiğimiz haftalarda depremden ötürü endişeler artarken Kozan ya da Göksun'da küçük orta büyüklükte depremlerin olacağına dair uyarılarda bulunuldu. Islak toprakların deprem hasarını artırabileceğini de ekledi. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında artçı depremlerin süresi belirlendi.

Batı Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin yüzde 33 ve yüzde 13 gibi büyük oranlarda deprem ürettiğini belirtti. Adana'nın yerleşik olduğu Çukurova bölgesinde meydana gelen depremlerin, Adana'yı her açıdan etkilemektedir. Ercan, Marmara depremini 2045'ten önce beklenmemesi gerektiğine vurgu yapılır. basının deprem haberlerini kıyamet sunarken halkın morali bozulmasına neden olunduğuna değinildi. İstanbul'un kentsel dönüşüm için milyarlarca dolar bütçeyle paranın olmadığını belirtti.

deprem

deprem riskleri ve beklenen depremler hakkında açıklamalarda bulunurken takip edilirken önem arz etmektedir. Deprem konusunda toplumun bilinçlenmesiyle tedbirlerin alınmasıyla hassasiyet gösterilmesine özen gösteriliyor. 

Yaşam
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