Konya'nın Ilgın ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü!

’nın Ilgın ilçesinde Tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelennda otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, Ilgın-Konya kara yolu Şeker Fabrikası mevkiinde Konya’ya doğru seyir halinde olan sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 03 KH 161 plakalı tır, tali yoldan çıkan Kadir Güney idaresindeki 07 FLT 35 plakalı otomobile çarptı. Yaşanandan dolayı otomobil sürücüsü Kadir Güney ve yanında yolcu olan Aykut Katar olay yerinde hayatını kaybetti.