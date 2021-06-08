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Konya'nın Ilgın ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü!

Konya'nın Ilgın ilçesinde tali yoldan ana yola çıkan otomobile tır çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

08 Haziran 2021 Salı 15:08
Konya'nın Ilgın ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü!
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Konya’nın Ilgın ilçesinde Tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, Ilgın-Konya kara yolu Şeker Fabrikası mevkiinde Konya’ya doğru seyir halinde olan sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 03 KH 161 plakalı tır, tali yoldan çıkan Kadir Güney idaresindeki 07 FLT 35 plakalı otomobile çarptı. Yaşanan kazadan dolayı otomobil sürücüsü Kadir Güney ve yanında yolcu olan Aykut Katar olay yerinde hayatını kaybetti.


Son Güncelleme: 08.06.2021 15:08
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Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıKazaKonya
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