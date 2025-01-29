Kosova'da 'UNESCO Kültür Çalışmaları ve Somut Olmayan Kültürel Miras' Söyleşisi Düzenlendi

Kosova'da 'UNESCO Kültür Çalışmaları ve Somut Olmayan Kültürel Miras' Söyleşisi

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, "UNESCO Kültür Çalışmaları ve Balkanlar'da Somut Olmayan Kültürel Miras" konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Hasan Priştina Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından, Türkiye’nin Priştine Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Prizren YEE'nin konferans salonunda yapıldı.

Önemli Konuşmalar ve Katılımlar

Etkinliğin konuşmacıları arasında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve Prof. Dr. Metin Ekici yer aldı. Ayrıca, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan ve YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz gibi önemli isimler de katıldı. Katılımcılar arasında yer alan birçok davetli, Balkanlar'daki kültürel mirasın önemine vurgu yaptı.

Kültürel Miras ve Destek Mesajları

Konuşmasında Prof. Dr. Öcal Oğuz, Kosova'nın UNESCO'ya üye olabilmesi için destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Oğuz, Kosova'nın UNESCO'ya üyeliğinin, ülkeye çeşitli alanlarda faydalar sağlayacağını dile getirerek, Prizren'in zengin kültürel mirası ile Türk edebiyatı ve şiirinin Balkanlar'daki prestijli şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Balkanlar'ın Zengin Kültürel Mirası

Söyleşide, Balkanlar'ın Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerindeki eserleriyle ilgili önemli tartışmalar yapıldı. Etkinlik, bölgenin zengin kültürel mirasına dair farkındalığı artırmayı ve bu değerlerin korunmasına yönelik bilinç oluşturmaya yönelik bir fırsat sundu.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde Hasan Priştina Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünce, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde "UNESCO Kültür Çalışmaları ve Balkanlar'da Somut Olmayan Kültürel Miras" konulu söyleşi düzenlendi.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde Hasan Priştina Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünce, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde "UNESCO Kültür Çalışmaları ve Balkanlar'da Somut Olmayan Kültürel Miras" konulu söyleşi düzenlendi.