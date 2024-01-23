Kova burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak?

Aygül Aydın: 22 Ocak Haftasının Astroloji Gündemi

Kova ve Yükselen Kova: Kendinizi Yenileyin

Bu hafta, kendinize bakmanın ve iyileşmenin yollarını arayın. Zihinsel ve fiziksel sağlığınızı önemseyin ve yeni standartlar oluşturun. Rahatlamayı ve iyileşmeyi bir yaşam tarzı haline getirin.

Aslan Dolunayı: Sabrınızı Koruyun

Bu hafta, sabrınızı test eden kişilerle karşılaşabilirsiniz. Ama siz artık eskisi gibi değilsiniz. Geçmişe takılıp kalmayın. İçsel gücünüzü kullanarak aceleci kararlardan kaçının, huzurlu bir orta yol bulmaya çalışın. Yeni ilişkilere de açık olun.

Uranüs Boğa'da İleri Hareket: Değişime Hazır Olun

Bu hafta, yaşam alanınızda cesur değişiklikler yapmanın zamanı geldi. Taşınmak, yer değiştirmek veya hukuksal işlemler gündeminizde olabilir. Beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olun, değişim için eski kalıplarınızı yıkın. Yeni düzeninizde huzur ve uyum bulun.