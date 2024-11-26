Köy Okullarında Geleneksel Türk Tiyatrosu Rüzgarı

Geleneği Yaşatıyorlar

Niğde'deki gönüllü oyunculardan oluşan 4 kişilik ekip, köy okullarında "Hacivat-Karagöz" ve "Kavuklu-Pişekar" gibi geleneksel Türk tiyatrosu oyunları sahneleyerek, bu eserleri tiyatroya gitme imkanı bulamayan öğrencilere sunuyor.

Belediyenin Desteğiyle Uygulama

Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu bünyesinde yer alan gönüllü ekip, Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in talimatıyla köy okullarındaki çocukları tiyatro ile buluşturmak amacıyla kuruldu. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün izni ile 11 okulda 1000'in üzerinde öğrenciye ulaşmayı başaran ekip, geleneksel Türk tiyatrosunu öğrencilerle buluşturarak, sanatı sevdirmeyi hedefliyor.

Öğrencilerin İlgi ve Neşesi

Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu eğitmeni Ertuğrul Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin tiyatro görmelerini sağlamak için tüm çabalarını sarf ettiklerini bildirdi. İki ay daha sürecek olan gösterilerde çocukların yüzlerinin gülmesi, ekibin en büyük motivasyonu oldu. Aslan, "Bu projeye başladığımızdan beri çocuklar çok keyif alıyor. Onların gülümsemesi, tüm yorgunluğumuzu unutturuyor" dedi.

Çocukların Hayallerine Dokunmak

Tiyatro oyuncusu Mertcan Özbek ise, öğrencilerin mutlu olmasını sağlamanın kendileri için en değerli kazanç olduğunu vurgulayarak, "Çocuklar, tiyatro ile ilgili sorular sorarak, ileride tiyatrocu olmak istediklerini ifade ediyorlar. Onların hayallerine dokunmak bizim için çok kıymetli" dedi.

Gönülden Bağlar Kuruluyor

Oyunculardan Emin Aytekin, köy okullarındaki çocukların mutlu olduklarını ve gösteriler sonrası peşlerinden koşarak gitmemelerini istemeleri nedeniyle kendilerinin de büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. "Kent merkezindeki çocuklar, aileleri ile tiyatroya gidiyorlar ama köydeki çocuklar bu fırsattan mahrum kalıyor. Onların sevinci hepimizi unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor" diye ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinde yer alan gönüllü oyuncular, tiyatroya gitme imkanı bulamayan köy okullarındaki öğrencileri ziyaret ederek "Hacivat ve Karagöz" ile "Kavuklu ve Pişekar" gibi geleneksel oyunları sahneliyor.

Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinde yer alan gönüllü oyuncular, tiyatroya gitme imkanı bulamayan köy okullarındaki öğrencileri ziyaret ederek "Hacivat ve Karagöz" ile "Kavuklu ve Pişekar" gibi geleneksel oyunları sahneliyor.