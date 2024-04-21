KPSS 50-60 puan ile DAP personel alımı! Sertifika ve mezuniyet şartına dikkat

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP-BKİ), hizmet kalitesini artırmak ve kadrosunu güçlendirmek amacıyla toplamda 4 yeni sözleşmeli personel alımı yapacak. İşte başvuru şartları ve detaylar;





DAP-BKİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞLADI!





Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP-BKİ), kadrosunu güçlendirmek amacıyla 2 büro personeli ve 2 teknisyen olmak üzere toplamda 4 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru süreci başlamadan önce adayların dikkatlice incelemesi gereken başvuru şartları ise şu şekilde:



Devlet Memurları Kanunu Şartları: Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşını tamamlama, kamu haklarından mahrum bulunmama gibi kriterler yer almaktadır.

KPSS Sınavına Katılım: Adayların 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmaları gerekmektedir. Lisans mezunları için KPSS-P3, ortaöğretim mezunları için KPSS-P94 puanı esas alınacaktır.

Emeklilik Durumu: Başvuru yapacak adayların herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

Sağlık ve Güvenlik Şartları: Adayların görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu veya benzeri durumun bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonuçlarının olumlu olması gerekmektedir.

Yaş Sınırı: Başvuru yapacak adayların son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

İş Tecrübeleri ve Çalışma Durumu: Adayların ilan edilen pozisyonlar için belirtilen mezuniyetlerden sonra ve ilanın ilk başvuru tarihinden önce iş tecrübesi edinmiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında başvurulan pozisyon unvanında sözleşmeli olarak çalışmamış olmaları gerekmektedir.

Birden Fazla Başvuru ve Fesih Durumu: Adayların sadece bir pozisyona başvurabilecekleri ve birden fazla başvuru yapmalarının geçersiz sayılacağı belirtilmektedir. Ayrıca, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Askerlik Durumu: Erkek adayların askerlik durumu bakımından belirli kriterlere uymaları gerekmektedir. Bu kriterler arasında askerlikle ilgisi bulunmama, askerlik çağına gelmemiş olma veya askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olma şartları bulunmaktadır.

KHK ile Kamu Görevinden Çıkarılanlar: Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılanların başvuruda bulunamayacağı belirtilmektedir.

Başvuru yapacak adayların yukarıda belirtilen şartları dikkatlice inceleyerek başvuru sürecine hazırlanmaları gerekmektedir. Başvurular, belirtilen tarihler arasında ilgili web sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır.

Başvurular Online Olarak Gerçekleştirilecek! İşte Detaylar

DAP-BKİ tarafından yapılacak olan sözleşmeli personel alımı başvuruları, adayların kolaylıkla erişebileceği e-Devlet üzerinden yapılabilecektir. İşte başvuru sürecine ilişkin detaylar:

Başvurular, 17 Nisan 2024 tarihinden itibaren başlayacak olup, son başvuru tarihi olan 26 Nisan 2024 saat 23:59:59'a kadar devam edecektir. Adaylar, başvurularını belirtilen tarihler arasında yapmak üzere hazırlıklarını tamamlayabilirler.

Başvuruların yapılacağı platformlar "Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti" ve "Kariyer Kapısı" üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuru süreci ve platformlar hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen adaylar, ilgili web adreslerini ziyaret ederek gerekli yönlendirmeleri bulabilirler.