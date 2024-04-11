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KPSS 60 puan ile personel alımı başladı! 81 ilde o kadrolara alım yapılacak

81 ilde 714 yeni ofis çalışanı için başvurular kabul edilecek. İdari kadroya kimler başvurabilir?Bu yazıda şartlar ve sürecin tamamı anlatılmaktadır.

Yayın Tarihi: 11.04.2024 06:45
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 06:45
KPSS 60 puan ile personel alımı başladı! 81 ilde o kadrolara alım yapılacak

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni memur alımı yapılacağı bildirildi. Bu yazımızda idari personel alım detaylarını, kontenjanlarını ve koşullarını hazırladık.

 714 yeni idari personel alımı yapılacak. Buna bakanlığın merkez teşkilatından iki idari personel (önlisans - (muhasebe)) dahildir. Devlet teşkilatının idari kadrosu ``276 lisans öğrencisi, 361 ön lisans öğrencisi ve 75 ön lisans nüfus ve vatandaşlık bölümü''nden oluşmaktadır.

81 İlde 712 Büro Personeli Alım Kontenjanları

KPSS 60 puan ile personel alımı başladı

KPSS 60 puan ile personel alımı başladı

KPSS 60 puan ile personel alımı başladı

KPSS 60 puan ile personel alımı başladı

Kamu sektöründe işe alımda hangi genel ve özel koşullar geçerlidir?

Başvurularda 657 DMK’daki yer alan şartların taşınması, T.C. vatandaşı olunması, askerlik ile ilgisi bulunmaması ve görevini yerine getirmesini kalıcı olarak engelleyecek bir akıl hastalığına sahip olmaması, KPSS'den en az 60 puan alınması gerekmektedir. Mezuniyet koşulları ise aşağıdaki gibidir;

KPSS 60 puan ile personel alımı başladı

KPSS 60 puan ile personel alımı başladı

KPSS 60 puan ile personel alımı başladı

İdari pozisyonlara başvuru süreci nasıldır?

İçişleri Bakanlığına personel alımına ilişkin başvuru ve işlemler internet üzerinden yapılabilecek. Başvurular 22 Nisan'dan itibaren bakanlığın internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Süreç ise 26 Nisan'a kadar devam edecek.

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