KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

Eleşkirt Belediyesi, 2024 yılı için yeni memur alımını duyurdu. Belediye bünyesindeki eksiklikleri gidermek amacıyla açılan ilan kapsamında, sağlık teknik hizmetler kadrosunda görevlendirilmek üzere bir sağlık memuru alınacak. KPSS puanı düşük olan adaylara da fırsat sunulan alımda, 2024 yılında yapılan KPSS’den en az 60 puan almış ön lisans mezunları başvuruda bulunabilecek. İşte, başvuru süreci, şartları ve tüm detaylar…

BAŞVURULAR BAŞLADI! 2024 YILI KPSS İLE MEMUR ALIMI

Belediye memur alımı başvuruları, 24 Eylül 2024 tarihinde başladı. Eleşkirt Belediyesi tarafından yayımlanan ilan doğrultusunda sağlık teknik hizmetler kadrosunda görev alacak memur için başvurular kabul edilecek. Adaylar, 27 Eylül 2024 tarihine kadar başvurularını tamamlamak zorundadır. İlan kapsamında kadın ve erkek adaylar başvuruda bulunabilir.

BAŞVURU TARİHLERİ VE ADRES BİLGİLERİ

Başvuru tarihleri: 24 Eylül 2024 - 27 Eylül 2024

Başvurular e-posta yoluyla veya şahsen yapılabilir.

Başvuru Adresi: [email protected]

Şahsen Başvuru Adresi: Müftüselim Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Belediye Hizmet Binası No:106 Eleşkirt /Ağrı, Eleşkirt Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü

KONTEJAN BİLGİLERİ VE GÖREV ALANLARI

Eleşkirt Belediyesi, bu alımla belediye bünyesindeki eksikliği kapatmayı hedefliyor. Toplamda bir kişilik kadro açılmış durumda ve alım yapılacak olan kadro sağlık teknik hizmetler alanında olacak. Bu kapsamda, adayların başvuru yapacakları pozisyonun niteliklerini sağlamaları gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

İlana başvuruda bulunmak isteyen adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir. İşte başvuru için aranan özel şartlar:

KPSS Şartı: 2024 yılı KPSS sınavından ön lisans seviyesinde en az 60 puan almış olmak.

2024 yılı KPSS sınavından ön lisans seviyesinde en az 60 puan almış olmak. Eğitim Şartı: Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri gibi ilgili ön lisans programlarından mezun olmak.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri gibi ilgili ön lisans programlarından mezun olmak. Diğer Şartlar: Kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak.

Bu şartları sağlayan adaylar, belediyenin belirttiği başvuru adreslerine belgeleri ile birlikte başvurularını yapabileceklerdir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Başvuru işlemi için adaylardan belirli belgeler talep edilmektedir. İşte başvuru sırasında gerekli olan belgeler:

Kimlik Fotokopisi: Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (aslı ibraz edilmek kaydıyla).

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (aslı ibraz edilmek kaydıyla). Mezuniyet Belgesi: Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi.

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi. Denklik Belgesi: Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla).

Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla). KPSS Sonuç Belgesi: ÖSYM web sitesinden alınmış doğrulama kodlu KPSS sonuç belgesi çıktısı.

ÖSYM web sitesinden alınmış doğrulama kodlu KPSS sonuç belgesi çıktısı. Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan. Sağlık Durumu Beyanı: Görevini sürekli yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan.

Görevini sürekli yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan. Vesikalık Fotoğraf: Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak).

SAĞLIK MEMURU ALIMI İLE İLGİLİ DİĞER DETAYLAR

Eleşkirt Belediyesi tarafından yapılacak memur alımında, sağlık memuru olarak istihdam edilecek kişi, belediye bünyesinde sağlık teknik hizmetler kadrosunda görev yapacak. Bu pozisyon, sağlık alanında eğitim almış ve belirli yetkinliklere sahip adaylar için kariyer fırsatı sunuyor. KPSS puanı düşük olan adaylar için de bu ilan, büyük bir fırsat niteliği taşıyor.

Başvuru süresi oldukça kısa olduğu için adayların belgelerini hızlı bir şekilde hazırlayıp, başvurularını eksiksiz olarak iletmeleri önem taşıyor. Eksik belge veya hatalı başvuru durumunda, adayların başvuruları geçersiz sayılabilir. Başvuruların son değerlendirmesi, Eleşkirt Belediyesi tarafından yapılacak olup uygun görülen adaylar mülakata çağrılacaktır.

MEMUR ALIMI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Başvurular ne zaman sona eriyor?

Başvurular, 27 Eylül 2024 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Hangi eğitim programlarından mezunlar başvurabilir?

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri gibi ön lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir.

3. KPSS puan şartı nedir?

2024 KPSS sınavında ön lisans seviyesinde en az 60 puan almak gerekmektedir.

Belediye bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılan bu alım, sağlık hizmetlerinde kariyer yapmayı hedefleyen gençler için önemli bir fırsat sunuyor. Başvuru süreci ve şartları hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için Eleşkirt Belediyesi resmi sitesini ziyaret edebilir veya başvuru adreslerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.