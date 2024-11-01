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KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

İşsizlik oranlarının artmaya devam ettiği şu günlerde KPSS puanı ile memur olmak adına araştırmalar süregeliyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 13:26
KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

İşsizlik oranlarının artmaya devam ettiği şu günlerde KPSS puanı ile memur olmak adına araştırmalar süregeliyor. Her yıl binlerce gencin hayali olan memurluk, yeni alım açıklamaları ile çok sayıda kişiye yeni istihdam kapısı aralıyor. Özellikle geçtiğimiz ay bazı belediyeler ve kamu kurumları, 60 puan ile memur alımı yapacaklarını belirtirken söz konusu kurum araştırmaları da yapılmaya başlanmış bulunuyor. Peki hangi kurumlar 60 KPSS puanı ile memur alımı yapacak? İşte detaylar..  

Bilecik İl Özel İdaresi ve Hatay Reyhanlı Belediyesi, 60 KPSS puanı ile personel alımı yapacağını açıklamışken, Antalya ili Manavgat ve Alanya Belediye Başkanlıkları da çeşitli kadro unvanları için aynı müjdeyi vermiş bulunuyor.  

Bilecik İl Özel İdaresi mühendis alımı 

Bilecik İl Özel İdaresi, en az 60 KPSS puanına sahip olan ve belirli nitelikleri karşılayan adaylar arasından mühendis alımı yapılacağını belirtti. mühendislik alanında kariyer hedefleyen alım ile alakalı tüm detaylar resmi web adresinde yer alıyor.  

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Hatay Reyhanlı Belediyesi veteriner hekim alımı 

Reyhanlı Belediyesi, 60 KPSS puanı olan ve gereken niteliklere sahip adaylardan veteriner hekim alımı yapacağını açıkladı. 

Antalya’da memur alımı 

Antalya'nın Manavgat ve Alanya Belediye Başkanlıkları tarafndan yapılan açıklamada farklı pozisyonlar için 60 ile 65 KPSS puanı aralığında memur alımı gerçekleştireceği ifade edildi. Manavgat Belediyesi, en az 60 KPSS puanı ile sanat tarihçisi ve arkeolog alacak iken 65 KPSS puanı ile zabıta memuru alımı yapılacağı belirtildi.  

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Bu kurumlarda başvuru yapmak isteyen adayların, ilanlarda belirtilen KPSS puan türüne ve puanına sahip olmaları gerekliliği bulunmakta. Ayrıca, bu kurumlar, belirli bir mezuniyet veya deneyim şartı da aradıklarını ifade etmiş bulunuyor.  


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