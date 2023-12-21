KPSS'den bu puanı alanlar hemen başvurabilecek! TKGM dev personel alımını başlattı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu ilan sitesinde yayımlanan duyuru ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tekniker, koruma ve güvenlik görevlisi unvanlarında 72 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Başvuruların bugün itibarıyla başladığı kampanyada adayların genel ve özel şartlara dikkat etmeleri gerekiyor. İşte detaylar...





CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI İLAN SİTESİNDE DUYURU YAYIMLADI

Başvuru yapacak adayların genel şartlar arasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin belirtilen alt bentlerindeki şartları taşımak, başvuru yapılacak unvanda kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışmamış olmak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine uygun olmak yer alıyor. Özel şartlar ise unvanlara göre farklılık gösteriyor.

Sözleşmeli tekniker pozisyonu için adayların 2022 yılı KPSS (B) grubu P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmaları, Harita, Harita Kadastro, Harita ve Kadastro, Harita ve Maden Ölçme bölümlerinden mezun olmaları ve olumlu bir arşiv araştırmasına sahip olmaları gerekiyor.

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Sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi başvurularında adaylardan belirli suçlardan mahkum olmamış olmaları, özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmaları, geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları, 18-35 yaş aralığında olmaları ve fiziksel şartları karşılamaları isteniyor.

Başvuruların, belirtilen özel şartlara uygun şekilde ve son başvuru tarihine kadar tamamlanması gerekiyor. Adaylar, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması şartlarına da uygun olmalıdır. Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu ilan sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 72 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek ve başvurular 18 Aralık-22 Aralık 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden online olarak yapılacaktır. Başvuruların şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılmaması gerekmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi ve atama sürecinde, adayların KPSS (B) grubu puanları ve tercihleri doğrultusunda en yüksek puana sahip adaydan başlanarak yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek. Atanmaya hak kazanan aday sayısının iki katı kadar yedek aday da belirlenecek, ancak yedek listede yer almak, ileriki personel alımları için hak teşkil etmeyecektir.

KPSS'de yüksek puan almanın tek başına hak kazandırmayacağı vurgulanmakta olup, belirtilen genel ve özel şartlara uymayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak verme, yanlış beyanda bulunma veya bilgilerinde tutarsızlık olması durumunda başvurular reddedilecektir. Puan sıralamasında eşitlik durumu olduğunda doğum tarihi önce olan aday öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Başvuru değerlendirme ve yerleştirme sonuçları, Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince sadece Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden açıklanacak olup, ayrıca liste ilanı veya yazılı tebligat yapılmayacaktır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve atamaları iptal edilecektir.

Atanmaya hak kazanan adayların süresi içinde başvurmamaları, başvurularının reddedilmesi, feragat etmeleri veya göreve başladıktan sonra kurumdan ayrılmaları durumunda, yedek adayların ataması gerçekleştirilecektir. İlanın e-Devlet üzerinden duyurulduğu vurgulanmıştır.