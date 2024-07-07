KPSS'den en az 60 puan alana iş kapısı açıldı! Büro personeli, yardımcı hizmetli, inceleme görevlisi alınacak

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile hizmetli personel alımı yapılacaktır. Başvuru şartları nelerdir? Tüm detaylar haberimizde.

PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

Kaymakamlık bünyesi eşliğinde Sosyal Yardımlaşma Vakfı SYDV, sosyal yardım ve inceleme görevlisi ve hizmetli personel alımı yapacaktır.

3 farklı pozisyon için personel alımı yapılacaktır.

Büro görevlisi: En düşük lisans mezunu olmalıdır. Bilgisayar, ofis programlarını kullanabiliyor olmalıdır. 2022-2023 KPSS P3 puanından en düşük 60 puan almış olmalıdır.

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi: En düşük lisans mezunu, bilgisayar, ofis programını kullanabilir olmalıdır. 2022-2023 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri almalıdır.

Hizmetli görevlisi: En düşük lise mezunu, 26 Mart 2024 tarihi ve öncesinde Kızılırmak'da ikamet ediyor olmalıdır.

Başvuru şartları şunlardır:

TC vatandaşı olmaldır.

Medeni haklarını kullanabilir,

Kamu haklarından mahrum olmamalıdır.

Askerle ilişkisi bulunmamalıdır.

Göreve engel sağlık problemi olmamalıdır.

Herhangi suç yükümlülüğü bulunmamalıdır.

Başvurular 1 Temmuz- 10 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılmaktadır.

Büro Görevlisi ve Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi başvuruları Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü online başvuru sisteminden yapılmaktadır.

Hizmetli görevlisi başvurusu , Kızılırmak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'ndan yüz yüze yapılmaktadır.

Başvuru için gerekli olan belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdan fotokopisi,

3 vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde)

Adli sicil belgesi

Diploma fotokopisi

Özgeçmiş

Sağlık raporu

KPSS sınav sonucu,

Bilgisayar yeterlilik,

İkametgah belgesi gerekmektedir.