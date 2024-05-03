KPSS şartı kaldırıldı! PTT yüksek maaşla personel alımı için düğmeye bastı!

PTT KPSS’SİZ PERSONEL ALACAK.. İŞTE BAŞVURU DETAYLARI…

PTT iştiraki olarak bilinen PTTEM Teknoloji, bünyesinde çalıştırmak üzere yeni personel alacağını duyurdu. Müşteri destek temsilcisi kadrosunda istihdam edilmek üzere alınacak adaylar için başvuru şartları da belli oldu. İşte başvuruda bulunacak adaylardan istenenler ? Başvurular nereye yapılacak? Kimler başvurabilecek ? Tüm detaylara haberimizden de ulaşabilirsiniz…





PTT bünyesine alınacak olan personel alımı için iş arayan vatandaşlar iş ilanının detaylarını araştırmaya başladı. PTT, hem kendi bünyesinde hem de iştiraki olan PTTEM Teknoloji ve Elektronik Hizmetler A.Ş. bünyesinde istihdam etmek için bu tarz personel ilanı oluşturuyor. Bu son yayımlanan ilanda da müşteri destek temsilcisi alımı yapılacağı beyan edildi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER ?

Öncelikle bu kadrolara başvuru yapacak kişilerin de bazı özelliklere sahip olması gerekiyor. Bu özelikler, Önlisans veya lisans mezunu olmak,

Müşteri hizmetleri, arka ofis ve çağrı merkezi alanlarında deneyimli olmak,

CRM yazılımlarını kullanmış ve hizmet seviyesi hedeflerine aşina olmak,

MS Office uygulamalarına hakim olmak,

Müşteri tatminini ve sadakatini artırma becerisine sahip olmak,

İş yönetimi ve sorumluluk alabilme yeteneği göstermek,

Esnek çalışma saatlerine uygun olmak,

İkna kabiliyeti yüksek, güçlü iletişim becerilerine ve kendine güvene sahip olmak,

Takım çalışmasına uyum sağlayabilen,

Net ve etkili telefon konuşmaları yapabilen,

Hedefler doğrultusunda çalışma motivasyonuna sahip olmak,

Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olmak,

Ankara'da yaşamak veya yaşamaya hazır olmak,

Ayrıca PTTEM Teknoloji tarafından iş ilanına başvuruda bulunmak isteyen kişiler İŞKUR'un resmi internet sayfası esube.iskur.gov.tr adresinden “00008226052” referans numarası ile ilana ulaşıp işlemlerini gerçekleştirebilirler.