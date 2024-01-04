KPSS şartı yok! Belediyeye personel alımı başladı: Sertifikasını getiren işe başlayacak

Batman Belediyesi'nin son duyurusunda KPSS puanına gerek kalmadan 30 güvenlik görevlisi istihdam edileceği açıklandı.

KPSS şartı yok! Belediyeye personel alımı başladı: Sertifikasını getiren işe başlayacak
Yayın Tarihi:

Batman Beldiyesi tarafından KPSS'siz 30 kişinin işe alınacağı bilgisi paylaşıldı. Son dakika yapılan açıklamada, belediyenin bünyesinde istihdam edilmek üzere KPSS'si olmayan 30 güvenlik görevlisinin işe alınacağı belirtildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

- TC vatandaşı olmak,

- Medeni hakları kullanma ehliyeti sahibi olmak,

- Kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak,

- Askerlik ile alakası olmamak,

- 18 yaşından büyük olmak,

- TCK 53. Maddede belirtilmiş olan süre geçmiş olsa da işlenmiş olan suç nedeniyle 1 yıl ve daha fazlasında hapis cezasına çarptırılmamış, affa uğramış olsa da 'Devletin Güvenliği'ne karşı işlenmiş suçlardan, Anayasal düzene, düzenin işleyişine karşı suçlardan zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından kaynaklı mal varlığı değeri aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkumiyet almamak.

BAŞVURU

İlana başvuruların gerekli olan belgelerle beraber belediyeye bizzat yapılması gerekmektedir.

Başvuru Adresi: Batman Belediyesi Personel A.Ş Ek Hizmet Binası

Öne Çıkanlar
Mars Oğlak Burcunda 13 Şubat'a kadar seyahat edecek! Bu dönemde ilişkilerinizde nasıl davranmalısınız? Mars Oğlak Burcunda 13 Şubat'a kadar seyahat edecek! Bu dönemde ilişkilerinizde nasıl davranmalısınız?
En az lise diploması olan hemen başvurabilir! MSB 190 memur alımı için düğmeye bastı En az lise diploması olan hemen başvurabilir! MSB 190 memur alımı için düğmeye bastı
Acun Ilıcalı '2.Sayfa'nın fişini çekti! Müge ve Gülşen arasındaki olaya kimsecikler inanamıyor! Acun Ilıcalı '2.Sayfa'nın fişini çekti! Müge ve Gülşen arasındaki olaya kimsecikler inanamıyor!
Çok Okunanlar
MEB 18-40 yaş arası başvuruları açtı! KPSS'siz kamuda çalışmak için son fırsat MEB 18-40 yaş arası başvuruları açtı! KPSS'siz kamuda çalışmak için son fırsat Tarım Bakanlığı'ndan KPSS'siz işçi alımı! 81 ilde alım için başvurular başladı Tarım Bakanlığı'ndan KPSS'siz işçi alımı! 81 ilde alım için başvurular başladı 5 Ocak 2024 Cuma günlük burç yorumları: 5 Ocak 2024’te Burçlar Sizi Neler Bekliyor? 5 Ocak 2024 Cuma günlük burç yorumları: 5 Ocak 2024’te Burçlar Sizi Neler Bekliyor? Ankara, Adıyaman, Kırklareli, Batman'da iş arayanlar dikkat! BOTAŞ personel alımı yapacak Ankara, Adıyaman, Kırklareli, Batman'da iş arayanlar dikkat! BOTAŞ personel alımı yapacak SGK'dan son dakika açıklaması! Resmen ücretsiz oldu: Siz de yararlanabilirsiniz SGK'dan son dakika açıklaması! Resmen ücretsiz oldu: Siz de yararlanabilirsiniz