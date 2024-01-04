KPSS şartı yok! Belediyeye personel alımı başladı: Sertifikasını getiren işe başlayacak

Batman Beldiyesi tarafından KPSS'siz 30 kişinin işe alınacağı bilgisi paylaşıldı. Son dakika yapılan açıklamada, belediyenin bünyesinde istihdam edilmek üzere KPSS'si olmayan 30 güvenlik görevlisinin işe alınacağı belirtildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

- TC vatandaşı olmak,

- Medeni hakları kullanma ehliyeti sahibi olmak,

- Kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak,

- Askerlik ile alakası olmamak,

- 18 yaşından büyük olmak,

- TCK 53. Maddede belirtilmiş olan süre geçmiş olsa da işlenmiş olan suç nedeniyle 1 yıl ve daha fazlasında hapis cezasına çarptırılmamış, affa uğramış olsa da 'Devletin Güvenliği'ne karşı işlenmiş suçlardan, Anayasal düzene, düzenin işleyişine karşı suçlardan zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından kaynaklı mal varlığı değeri aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkumiyet almamak.

BAŞVURU

İlana başvuruların gerekli olan belgelerle beraber belediyeye bizzat yapılması gerekmektedir.

Başvuru Adresi: Batman Belediyesi Personel A.Ş Ek Hizmet Binası