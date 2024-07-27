KPSS yok, sınav yok! En az ilkokul mezunu hasta bakıcı, hasta kayıt personeli, temizlikçi alım ilanı Türkiye geneli hasteneler için şimdi geldi

İŞKUR, Hastane Sektörüne Yeni İş İlanları Yayınladı: Temizlik Görevlisi, Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi ve Hastane Hizmetlisi Alımları Başladı

İŞKUR, iş arayanlara yönelik sunduğu geniş iş fırsatlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle hastane sektöründe duyurulan yeni iş ilanları, birçok kişi için umut ışığı oluyor. İş arayanlar, İŞKUR’un sunduğu bu fırsatlar sayesinde kariyerlerine yeni bir başlangıç yapma şansı elde ediyor. Bu makalede, temizlik görevlisi, hasta kabul-kayıt görevlisi ve hastane hizmetlisi alımı başvuru şartları ve detayları hakkında bilgi vereceğiz.





TEMİZLİK GÖREVLİSİ AÇIK POZİSYONLARI

Türkiye genelinde birçok şehirde temizlik görevlisi pozisyonları için açık ilanlar bulunmaktadır. İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Bursa, Eskişehir ve Antalya gibi büyük şehirlerde yer alan bu pozisyonlar, hastane ortamlarının temiz ve hijyenik kalmasını sağlamak için kritik bir rol üstlenmektedir. İşte şehirler bazında bazı temizlik görevlisi ilanlarının detayları:

İstanbul / Esenler

Pozisyon Sayısı: 2

Son Başvuru Tarihi: 27.07.2024

İlan No: 00008249265

İzmir / Çiğli

Pozisyon Sayısı: 25

Son Başvuru Tarihi: 29.07.2024

İlan No: 00008257719

Ankara / Çankaya

Pozisyon Sayısı: 1

Son Başvuru Tarihi: 01.08.2024

İlan No: 00008415069

Tekirdağ / Çorlu

Pozisyon Sayısı: 5

Son Başvuru Tarihi: 01.08.2024

İlan No: 00008344854

Bursa / Nilüfer

Pozisyon Sayısı: 1

Son Başvuru Tarihi: 04.08.2024

İlan No: 00008272728

Eskişehir / Eskişehir Merkez

Pozisyon Sayısı: 1

Son Başvuru Tarihi: 06.08.2024

İlan No: 00008400586

İstanbul / Bahçelievler

Pozisyon Sayısı: 2

Son Başvuru Tarihi: 07.08.2024

İlan No: 00008404196

İzmir / Konak

Pozisyon Sayısı: 1

Son Başvuru Tarihi: 12.08.2024

İlan No: 00008415507

Ankara / Çankaya

Pozisyon Sayısı: 3

Son Başvuru Tarihi: 17.08.2024

İlan No: 00008424900

Antalya / Muratpaşa

Pozisyon Sayısı: 1

Son Başvuru Tarihi: 20.08.2024

İlan No: 00008428425





HASTA KABUL-KAYIT GÖREVLİSİ İLANLARI

Hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonları, hastanelerin danışma ve kayıt işlemlerini yürütmek üzere kritik bir öneme sahiptir. Bu görevliler, hastaların kayıt işlemlerini hızlı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirerek sağlık hizmetlerinin aksamasını önler. İşte bazı hasta kabul-kayıt görevlisi ilanları:

Karaman

Son Başvuru Tarihi: 19.08.2024

Ref. No: 00008426963

Ankara

Son Başvuru Tarihi: 17.08.2024

Ref. No: 00008424891

İstanbul

Son Başvuru Tarihi: 16.08.2024

Ref. No: 00008309184

İzmir

Son Başvuru Tarihi: 15.08.2024

Ref. No: 00008420973

Muğla

Son Başvuru Tarihi: 08.08.2024

Ref. No: 00008408785

HASTANE HİZMETLİSİ FIRSATLARI

Hastane hizmetlisi pozisyonları, hastane içerisindeki çeşitli destek hizmetlerini sağlamak üzere oldukça önemlidir. İstanbul, İzmir, Eskişehir, Kocaeli, Kırklareli ve Muğla gibi şehirlerde bu pozisyonlar için birçok açık ilan bulunmaktadır. İşte bazı hastane hizmetlisi ilanları:

Bursa / Orhangazi

Pozisyon Sayısı: 2

Son Başvuru Tarihi: 26.07.2024

İlan No: 00008380044

İstanbul / Gaziosmanpaşa

Pozisyon Sayısı: 5

Son Başvuru Tarihi: 08.08.2024

İlan No: 00008406958

Eskişehir / Odunpazarı

Pozisyon Sayısı: 10

Son Başvuru Tarihi: 17.08.2024

İlan No: 00008436434

İzmir / Konak

Pozisyon Sayısı: 1

Son Başvuru Tarihi: 20.08.2024

İlan No: 00008311598

Kocaeli / İzmit

Pozisyon Sayısı: 3

Son Başvuru Tarihi: 21.08.2024

İlan No: 00008434140

Kırklareli / Kırklareli Merkez

Pozisyon Sayısı: 1

Son Başvuru Tarihi: 23.08.2024

İlan No: 00008434756

İstanbul / Üsküdar

Pozisyon Sayısı: 1

Son Başvuru Tarihi: 25.08.2024

İlan No: 00008377729

Muğla / Marmaris

Pozisyon Sayısı: 2

Son Başvuru Tarihi: 11.09.2024

İlan No: 00008362063

İzmir / Bayraklı

Pozisyon Sayısı: 1

Son Başvuru Tarihi: 26.09.2024

İlan No: 00008381471