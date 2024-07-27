KPSS yok, sınav yok! En az ilkokul mezunu hasta bakıcı, hasta kayıt personeli, temizlikçi alım ilanı Türkiye geneli hasteneler için şimdi geldi

İŞKUR, Hastane Sektörüne Yeni İş İlanları Yayınladı: Temizlik Görevlisi, Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi ve Hastane Hizmetlisi Alımları Başladı
İŞKUR, iş arayanlara yönelik sunduğu geniş iş fırsatlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle hastane sektöründe duyurulan yeni iş ilanları, birçok kişi için umut ışığı oluyor. İş arayanlar, İŞKUR’un sunduğu bu fırsatlar sayesinde kariyerlerine yeni bir başlangıç yapma şansı elde ediyor. Bu makalede, temizlik görevlisi, hasta kabul-kayıt görevlisi ve hastane hizmetlisi alımı başvuru şartları ve detayları hakkında bilgi vereceğiz.
TEMİZLİK GÖREVLİSİ AÇIK POZİSYONLARI
Türkiye genelinde birçok şehirde temizlik görevlisi pozisyonları için açık ilanlar bulunmaktadır. İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Bursa, Eskişehir ve Antalya gibi büyük şehirlerde yer alan bu pozisyonlar, hastane ortamlarının temiz ve hijyenik kalmasını sağlamak için kritik bir rol üstlenmektedir. İşte şehirler bazında bazı temizlik görevlisi ilanlarının detayları:
İstanbul / Esenler
Pozisyon Sayısı: 2
Son Başvuru Tarihi: 27.07.2024
İlan No: 00008249265
İzmir / Çiğli
Pozisyon Sayısı: 25
Son Başvuru Tarihi: 29.07.2024
İlan No: 00008257719
Ankara / Çankaya
Pozisyon Sayısı: 1
Son Başvuru Tarihi: 01.08.2024
İlan No: 00008415069
Tekirdağ / Çorlu
Pozisyon Sayısı: 5
Son Başvuru Tarihi: 01.08.2024
İlan No: 00008344854
Bursa / Nilüfer
Pozisyon Sayısı: 1
Son Başvuru Tarihi: 04.08.2024
İlan No: 00008272728
Eskişehir / Eskişehir Merkez
Pozisyon Sayısı: 1
Son Başvuru Tarihi: 06.08.2024
İlan No: 00008400586
İstanbul / Bahçelievler
Pozisyon Sayısı: 2
Son Başvuru Tarihi: 07.08.2024
İlan No: 00008404196
İzmir / Konak
Pozisyon Sayısı: 1
Son Başvuru Tarihi: 12.08.2024
İlan No: 00008415507
Ankara / Çankaya
Pozisyon Sayısı: 3
Son Başvuru Tarihi: 17.08.2024
İlan No: 00008424900
Antalya / Muratpaşa
Pozisyon Sayısı: 1
Son Başvuru Tarihi: 20.08.2024
İlan No: 00008428425
HASTA KABUL-KAYIT GÖREVLİSİ İLANLARI
Hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonları, hastanelerin danışma ve kayıt işlemlerini yürütmek üzere kritik bir öneme sahiptir. Bu görevliler, hastaların kayıt işlemlerini hızlı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirerek sağlık hizmetlerinin aksamasını önler. İşte bazı hasta kabul-kayıt görevlisi ilanları:
Karaman
Son Başvuru Tarihi: 19.08.2024
Ref. No: 00008426963
Ankara
Son Başvuru Tarihi: 17.08.2024
Ref. No: 00008424891
İstanbul
Son Başvuru Tarihi: 16.08.2024
Ref. No: 00008309184
İzmir
Son Başvuru Tarihi: 15.08.2024
Ref. No: 00008420973
Muğla
Son Başvuru Tarihi: 08.08.2024
Ref. No: 00008408785
HASTANE HİZMETLİSİ FIRSATLARI
Hastane hizmetlisi pozisyonları, hastane içerisindeki çeşitli destek hizmetlerini sağlamak üzere oldukça önemlidir. İstanbul, İzmir, Eskişehir, Kocaeli, Kırklareli ve Muğla gibi şehirlerde bu pozisyonlar için birçok açık ilan bulunmaktadır. İşte bazı hastane hizmetlisi ilanları:
Bursa / Orhangazi
Pozisyon Sayısı: 2
Son Başvuru Tarihi: 26.07.2024
İlan No: 00008380044
İstanbul / Gaziosmanpaşa
Pozisyon Sayısı: 5
Son Başvuru Tarihi: 08.08.2024
İlan No: 00008406958
Eskişehir / Odunpazarı
Pozisyon Sayısı: 10
Son Başvuru Tarihi: 17.08.2024
İlan No: 00008436434
İzmir / Konak
Pozisyon Sayısı: 1
Son Başvuru Tarihi: 20.08.2024
İlan No: 00008311598
Kocaeli / İzmit
Pozisyon Sayısı: 3
Son Başvuru Tarihi: 21.08.2024
İlan No: 00008434140
Kırklareli / Kırklareli Merkez
Pozisyon Sayısı: 1
Son Başvuru Tarihi: 23.08.2024
İlan No: 00008434756
İstanbul / Üsküdar
Pozisyon Sayısı: 1
Son Başvuru Tarihi: 25.08.2024
İlan No: 00008377729
Muğla / Marmaris
Pozisyon Sayısı: 2
Son Başvuru Tarihi: 11.09.2024
İlan No: 00008362063
İzmir / Bayraklı
Pozisyon Sayısı: 1
Son Başvuru Tarihi: 26.09.2024
İlan No: 00008381471