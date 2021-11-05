KPSS'siz memur alımı yapan kurumlar hangileri? Devlet kurumlarından KPSS'siz memur alımı müjdesi

Türkiye’de iş arayışlarına devam eden milyonlarca insanın gündeminin ilk sıralarında yer alan konulardan bir tanesi KPSS’siz memur alımı yapan devlet kurumlarının hangileri olduğudur. Pek çok devlet kurumu ise KPSS şartı olmadan memur alımlarına devam ediyor. İş arayan vatandaşlar ise sık sık KPSS’siz memur alımı ilanı yayınlayan bu devlet kurumlarının hangileri olduğunu öğrenmek için intenet üzerinden araştırma yapıyor. Peki KPSS’siz memur alımı yapan kurumlar hangileri?

KPSS’siz Memur Alımı Yapan Kurumlar Hangileri?

Türkiye’de pek çok devlet kurumu KPSS şartı olmadan bünyesinde çalıştırmak üzere memur alımı ilanları yayınlıyor. Fakat bu ilanlara başvurmak için KPSS şartı olmasa da farklı şartların sağlanması gerekiyor. İşte KPSS şartı olmadan memur alımı yapan devlet kurumları:

- Bakanlar Kurulu Sekreterliği

- Bakan Yardımcısı

- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

- Bakanlık Müşavirliği

- Avukat ve şube müdürü uzmanları

- Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Güvenlik Kurulu

- Din İşleri Yüksek Kurul Üyeliği

- Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı

- Anayasa Mahkemesi

- Özel Kalem Müdürlükleri

- Valilikler

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı