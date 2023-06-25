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Kredi çekmek isterken borçlanmayın! Tefecilerden akılalmaz plan: Böyle kandırıyorlar

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Kredi çekmek isterken borçlanmayın! Tefecilerden akılalmaz plan: Böyle kandırıyorlar
Son dönemde yaşanan kredi kıtlığı nedeniyle sosyal medyada "kredi çıkamayanlara kredi alınır" şeklinde hesaplar açıldığı ve bu durumun yeni bir sektör oluşturduğu iddia edilmektedir. İşte detaylar...

Bankaların kredi verme politikalarının sıkılaşması, gelir belgesi ve kredi skoru gibi unsurların daha fazla ön plana çıkması nedeniyle bazı kişiler kredi almakta zorlanmaktadır. Bu durumda, çeşitli alternatif yöntemler arayan bireyler, sosyal medya üzerindeki kredi sağlama hesaplarına başvurabilmektedir.

Ancak, bu hesapların güvenilirliği ve yasal çerçevede faaliyet gösterip göstermedikleri konularında dikkatli olunması gerekmektedir. Çünkü resmi bankalar dışında faaliyet gösteren bu hesaplar, kredi verme konusunda yasal yetkilere sahip olmayabilir ve dolandırıcılık riski taşıyabilir.

SOSYAL MEDYADAN SİZE ULAŞIYORLAR

kredi

Son zamanlarda kredi çekmekte zorlanan vatandaşlara bankalardan ret veya yüksek faizli kredi verilmesi, dolandırıcıların sosyal medyada yeni bir sektör oluşturmasına neden oldu. Bu durumu fırsat bilen dolandırıcılar, kredi başvurularında aracılık yaparak yüksek komisyonlar talep ediyor.

Bankacılık kaynaklarına göre, kamu bankalarında ticari kredilere özel sektöre göre daha kolay erişilebilmektedir. Ancak özel bankalar, yıllık faiz oranlarının yüzde 60-70'lere kadar çıkmasına rağmen kredi verme konusunda çekimser davranmaktadır.

Sosyal medya üzerinden "kredi alamayanlara kredi" vaat eden kişiler, başvurulan kredinin yüzde 10'una kadar komisyon talep etmektedir. Bir örneğe göre, Facebook üzerinden iletişime geçilen B.K. isimli kişi, 1100 ve üzeri kredi notuna sahip kişilere kredi sağladığını iddia etmektedir. Yaptığımız görüşmede, yüzde 10 komisyon talep eden B.K., bu komisyonun bile düşük olduğunu belirtmiştir.

Bu tür dolandırıcıların faaliyetleri, kredi çekmekte zorlanan kişilerin umutlarını sömürmekte ve maddi kayıplara yol açabilmektedir. Vatandaşların bu tür kişilere veya hesaplara güvenmeden önce dikkatli olmaları, resmi ve güvenilir bankalarla iletişime geçmeleri önemlidir.

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