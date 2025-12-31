DOLAR
Küçük Miray’ın Yeni Yıl Mektubu Başkan Tatık’ı Duygulandırdı

Mehmet Özen İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Miray Akgül'ün yeni yıl mektubu, Başkan Kadir Tatık'ı duygulandırdı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:22
Mehmet Özen İlkokulu öğrencisinden duygulandıran mesaj

Tavas Mehmet Mehmet Özen İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Miray Akgül, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık’ın ve tüm Tavas halkının yeni yılını kutlayan bir mektup yazdı.

"Sevgi Başkanımız Kadir Tatık; Mehmet Özen İlkokulu 2/C sınıfı öğrencilerinden ben Miray Akgül. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, 2026 yılının size, ailenize ve Tavas halkına şans, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederim. Sınıfımıza en kısa zamanda sizleri bekleriz"

Kısa ve içten mektubu kamuoyuyla paylaşan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, minik Miray’a şu sözlerle yanıt verdi:

"Mehmet Özen İlkokulu 2/C sınıfı öğrencisi sevgili Miray Akgül’den gelen mektuptaki içten sözler ve çizimi, neden bu görevi büyük bir sorumlulukla yaptığımızı bizlere yeniden hatırlattı. Çocuklarımızın minik ve tertemiz kalplerinde yer edinebilmek, bir insanın yaşayabileceği en anlamlı mutluluklardan biridir. Sevgili Miray’a bu içten mektubu ve anlamlı çizimi için yürekten teşekkür ediyor, gözlerinden sevgiyle öpüyor ve tüm sınıf arkadaşlarına selamlarımı iletiyorum. 2026 yılına girerken en büyük temennimiz; çocuklarımızın daha mutlu, daha umutlu, kendilerini güvende hissettikleri bir Tavas’ta sevgiyle büyümeleridir. Onların hayalleri ve tebessümleri için aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

