Küçükçekmece'de Gecekondu Yangını

Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesindeki bir gecekonduda çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangını fark eden ev sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine birden fazla itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri yangının diğer binalara sıçramasını önleyerek müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı. Evinin kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası ev sahibi kadın tedbir amaçlı ambulansa götürüldü. Hayati tehlikesi olmayan kadın ambulansta ayakta tedavi edildi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.