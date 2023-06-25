  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. Küçükçekmece'de Gecekondu Yangını

Küçükçekmece'de Gecekondu Yangını

Yayınlanma:
Küçükçekmece'de Gecekondu Yangını
Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesindeki tek katlı bir gecekonduda yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesindeki bir gecekonduda çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangını fark eden ev sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine birden fazla itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri yangının diğer binalara sıçramasını önleyerek müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı. Evinin kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası ev sahibi kadın tedbir amaçlı ambulansa götürüldü. Hayati tehlikesi olmayan kadın ambulansta ayakta tedavi edildi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yaşam
Beyşehir'de Trafik Kazası: 6 Yaralı
Beyşehir'de Trafik Kazası: 6 Yaralı
Denizli'de Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı Aydınlatıldı
Denizli'de Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı Aydınlatıldı
Tekirdağ'da Geri Dönüşüm Tesisi Yangını
Tekirdağ'da Geri Dönüşüm Tesisi Yangını
Eşinin izni olmadan bunu yapanlar yandı! Yargıtay'dan emsal karar çıktı
Eşinin izni olmadan bunu yapanlar yandı! Yargıtay'dan emsal karar çıktı
O iller için alarm verildi! Sakın dışarı çıkayın: 18.00'e kadar kıyamet yaşanacak
O iller için alarm verildi! Sakın dışarı çıkayın: 18.00'e kadar kıyamet yaşanacak
Silahlı Kavga Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Silahlı Kavga Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Ümraniye'de İş Makinesi ile Otomobil Sürücüsü Arasında Yol Vermeme Tartışması
Ümraniye'de İş Makinesi ile Otomobil Sürücüsü Arasında Yol Vermeme Tartışması