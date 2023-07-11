Küflenen salçalara son! Bir damla eklemek salçanın ömrünü uzatacak: İşte aşçıların gizli sırrı

Salçanın lezzet ve görünüm açısından önemli bir bileşen olduğu belirtilirken, aynı zamanda salçanın hızla bozulabilen bir gıda olduğuna dikkat çekilmektedir. Salçayı küften korumak için çeşitli yöntemlerin uygulanması gerektiği vurgulanırken, bu yöntemlerin salçanın uzun süre taze ve küf olmadan muhafaza edilmesine yardımcı olduğu belirtilmektedir.



SALÇANIN KÜFLENMESİNİ ÖNLEME YÖNTEMİ





Salça, evde hazırlanmış olsun ya da marketten satın alınsın fark etmeksizin, salçayı bozulmadan muhafaza etmek için önerilen bir formül paylaşılmaktadır. Bu formülde zeytinyağı kullanımı önemli bir rol oynamaktadır.

Salçanın uzun süre bozulmadan kalabilmesi için, salçanın yüzeyinin yaklaşık 2 cm kadar zeytinyağıyla kaplanması gerektiği ifade edilmektedir. Salçanın tamamının zeytinyağıyla kaplı olmasının önemli olduğu ve her kullanımdan önce bu işlemi tekrarlamak gerektiği belirtilerek, bu yöntemin salçanın uzun süre bozulmadan ve küflenmeden korunmasına yardımcı olacağı aktarılmaktadır.