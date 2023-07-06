Kültür Bakanlığı duyurdu! Bayramda en çok ziyaret edilen yerler ortaya çıktı

Kurban Bayramı tatili boyunca Türkiye'nin zengin tarihi ve kültürel mirasları, binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Hierapolis, Efes Antik Kenti, Kız Kulesi, Sümela Manastırı, Galata Kulesi ve Göbeklitepe gibi birçok önemli mekanda yoğunluk yaşandı. Tatil süresince, Türkiye'nin tarihi ve kültürel değerlerini keşfetmek isteyenler, bu mekanları ziyaret ederek geçmişe yolculuk yaptı. Her bir mekan, benzersiz mimarisi ve tarihi önemiyle ziyaretçilerini büyüledi. Kurban Bayramı tatili, Türkiye'nin zengin kültürünü ve geçmişini daha yakından tanımak isteyenlere muhteşem bir fırsat sunarken, tarihi ve kültürel miraslarımızın önemini bir kez daha vurguladı.

BAYRAMDA EN ÇOK ZİYARET EDİLEN YERLER



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince Türkiye'nin müze ve ören yerleri yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Toplamda 1 milyon 414 bin 780 kişi, bu tarihi ve kültürel mekanları keşfetmek için ziyaret etti.



Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri, 116 bin 876 ziyaretçiyle en çok ilgi gören yer oldu. İzmir Efes Ören Yeri ise 100 bin 233 ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı. Antalya Olympos Ören Yeri, 41 bin 326 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer alırken, Sümela Manastırı 38 bin 355 ziyaretçiyle dördüncü sırayı ve Galata Kulesi 37 bin 552 ziyaretçiyle beşinci sırayı elde etti.

Göbeklitepe, bayram tatili süresince 31 bin 66 kişi tarafından ziyaret edilen önemli bir mekan olarak öne çıktı. Kız Kulesi ise 27 bin 398 ziyaretçi ağırladı.

Bu yoğun ziyaretçi akını, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerine olan ilginin göstergesidir. Turizm sektörünün canlanması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması açısından önemli bir rol oynamaktadır. Ziyaretçiler, Türkiye'nin zengin tarihine ve kültürel varlıklarına duydukları ilgiyi tatil süresince sergilemişlerdir.

Türkiye'nin tarihi ve kültürel miraslarına olan bu yoğun ilginin, ülkenin turizm potansiyelini ve çeşitliliğini yansıttığını söyleyebiliriz. Hierapolis, Efes, Göbeklitepe gibi önemli mekanlar, ziyaretçilere eşsiz bir geçmişi keşfetme fırsatı sunmaktadır. Bu sayede, turistler hem tarihi ve arkeolojik zenginliklere tanıklık ederken hem de Türkiye'nin kültürel dokusunu daha yakından deneyimleyebilmektedir.

Özellikle Kurban Bayramı tatili gibi uzun süreli tatiller, yerli ve yabancı turistlerin tarihi mekanlara olan ilgisini artırmaktadır. Bu dönemde yapılan ziyaretler, turizm sektöründe hareketlilik ve ekonomik canlanma sağlamaktadır. Ayrıca, tarihi ve kültürel miraslarımızın korunması ve tanıtılması için de büyük bir fırsat sunmaktadır.