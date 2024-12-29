Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 Kültür-Sanat İstatistiklerini Açıkladı

Kültür ve Sanat Alanında Önemli Gelişmeler

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 yılına ait kültür-sanat istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, kütüphanelerin üye sayısı 6,6 milyona ulaşırken, tiyatro izleyicileri 2 milyon 149 bin 361 gibi etkileyici bir rakama erişti.

Opera ve bale etkinlikleri üzerinden Türkiye Kültür Yolu, ulusal ve uluslararası festivallerde toplam 134 bin 844 seyirciye ev sahipliği yaparken, sanat sezonu boyunca ise 613 bin 276 seyirciye ulaşıldığı belirtildi.

Kütüphaneler ve Edebiyat Destek Programları

Bakanlığın sosyal medya hesabında duyurulan verilere göre, halk kütüphanesi sayısı 1301'e, kullanım alanları ise 735 bin metrekareye yükselmiştir. 2024 sonunda, toplam kütüphane üyesi sayısı 6,6 milyon olurken, Türkiye genelinde 25,8 milyon kitap bulunuyor. Yıl boyunca halk kütüphanelerine toplam 38 milyon ziyaretçi geldi.

Ayrıca, Bakanlık tarafından hayata geçirilen Edebiyat Eserlerini Destek Programı kapsamında 545 ilk eserin yayımına destek sağlandı ve yıl boyunca 105'ten fazla kitap derlendi.

Devlet Tiyatroları ve Oyunların Yaygınlığı

Devlet Tiyatroları, 2023-2024 sezonunda %66 artış ile 2 milyon 149 bin 361 seyirciye ulaştı. 224 oyun ve 737 turne ile 59 farklı sahne sanatseverlerle buluştu. Yeniden düzenlenen 'Büyük Anadolu Turnesi' ile 55 il ve 80 ilçede 'Kamyon Tiyatro' etkinliği gerçekleştirildi, toplamda 41 bin 848 kişi bu oyunları izledi.

Devlet Opera ve Balesi Etkinlikleri

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Kültür Yolu, ulusal ve uluslararası festivallerde 148 etkinlikte 134 bin 844 seyirciyi ağırladı. Ayrıca, sanat sezonunda 1009 temsilde 613 bin 276 izleyici ile buluşturuldu.

Sinema Sektörüne Destek

2024 yılında sinema sektörüne 381 milyon lira destek verildi. Bu destek 56 projeye 256 milyon lira, 'Yerli Film Gösterim Desteği' kapsamında 108 sinema salonuna ise 28 milyon lira olarak dağıtıldı. Yerli filmler, önemli uluslararası festivallerde yarışarak ödül alarak Türkiye'nin sinema alanındaki yerini sağlamlaştırdı.

Korsan Yayınlar ile Mücadele

Yayıncılık sektöründeki büyüme ve korsan kitaplarla mücadele ile bandrollü kitap sayısı 2002'ye göre %202 oranında artış göstererek, 2024 yılında 408 milyona ulaşmıştır. Ayrıca, telif hakları sahiplerini temsil eden meslek birliklerinin gelirleri ise son 10 yılda 11 kat artarak 2023'te 1 milyar 165 milyon liraya ulaşmıştır.