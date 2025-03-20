Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Osman Sınav'a Taziye Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Duygu Dolu Mesaj

Kültür ve Turizm Bakanlığı, hayatını kaybeden yönetmen ve yapımcı Osman Sınav için bir taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sınav'ın vefatı nedeniyle duyulan derin üzüntü ifade edildi.

Osman Sınav'ın Sanata Katkıları

Paylaşımda, "Türk sinema ve televizyon dünyasının usta ismi, değerli yönetmen ve yapımcı Osman Sınav'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, "Kültür ve sanat hayatımıza kazandırdığı unutulmaz eserlerle hafızalarda iz bırakan Osman Sınav'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" şeklinde duygusal bir mesaj iletildi.